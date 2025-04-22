Пульмонолог раскрыл, могут ли легкие восстановиться после вейпинга

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Легкие действительно могут восстановиться после того, как человек бросит пользоваться вейпами. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
В беседе с RuNews24.ru он отметил, что после длительного и интенсивного курения легкие могут не вернуться к полностью здоровому состоянию, так как им был нанесен серьёзный вред.
Для того чтобы восстановить здоровое дыхание, врач посоветовал в первую очередь отказаться от вейпа. Важно употреблять как можно больше жидкости, чтобы разжижать слизь в легких и очищать их.
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«Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — поделился врач.Фаррахов также добавил, что на эффективность восстановления влияют множество факторов — продолжительность и интенсивность вейпинга, возраст, состояние здоровья и наличие хронических болезней легких.
Для того чтобы восстановить здоровое дыхание, врач посоветовал в первую очередь отказаться от вейпа. Важно употреблять как можно больше жидкости, чтобы разжижать слизь в легких и очищать их.
«Аэробные упражнения (ходьба, плавание, езда на велосипеде) улучшают работу легких, сердца и мышц грудной клетки. Техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, укрепляют дыхательные мышцы и облегчают симптомы. Избегайте загрязнителей. Дым, пыль и агрессивные химические вещества могут раздражать легкие и замедлять восстановление», — пояснил он.Читайте также:
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Данил Пономарев