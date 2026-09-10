Пульмонолог назвала признаки смертельно опасного кашля

10 сентября 2026, 13:43

Врач Фоле: Сопровождающийся затрудненным дыханием кашель — симптом рака легких

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Пульмонолог Белен Монтеро Фоле назвала признаки кашля, который может указывать на развитие смертельно опасного заболевания. Об этом пишет издание Infosalus.