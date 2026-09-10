Пульмонолог назвала признаки смертельно опасного кашля
Пульмонолог Белен Монтеро Фоле назвала признаки кашля, который может указывать на развитие смертельно опасного заболевания. Об этом пишет издание Infosalus.
По словам специалиста, если кашель длится более трех недель, рак легких диагностируется редко. Это заболевание обнаруживается менее чем у двух процентов пациентов, обратившихся за медицинской помощью из-за этого симптома, отметила она.
Однако при наличии сопутствующих симптомов, таких как отхаркивание крови, потеря веса, постоянная лихорадка и затрудненное дыхание, следует насторожиться, предупредила доктор. Фоле настоятельно рекомендовала в таких случаях немедленно обратиться к врачу и избегать длительного самолечения аптечными сиропами, чтобы не усугубить состояние.
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