«Падения не избежать»: Россиянам рассказали, можно ли оставлять собаку на балконе
С наступлением холодов некоторые хозяева устраивают питомцам «выгул» на балконе – из-за невозможности выйти на полноценную прогулку во время плохой погоды и осадков. Есть и вторая ситуация: в отопительный сезон многие любят оставлять балкон открытым, чтобы впустить свежий воздух, а питомец может этим воспользоваться. Можно ли разрешать собаке находиться на балконе? И как обеспечить безопасность?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что главный риск балконов – падение. Особенно опасны открытые балконы с прутьями – если через них пролезет голова животного, может пролезть и всё тело. Москитная сетка не удержит собаку – если она обопрётся на неё, падения не избежать.
«Также балкон может стать ловушкой при неблагоприятных погодных условиях – на балконе собака может получить как тепловой удар, так и переохлаждение», – сказал он.
Нельзя утверждать однозначно, что собаку нельзя выпускать на балкон. При определённых обстоятельствах выход всё-таки допустим. Балконы бывают разные – если речь о закрытом вполне уютном варианте, где есть нескользящее покрытие, диван или даже домик, где можно укрыться, и нет токсичных растений, то пускать питомца можно. При этом, безусловно, нельзя лишать собаку доступа в квартиру – она должна в любой момент иметь возможность уйти. Человеку тоже всё-таки лучше находиться с ней на балконе.
Всё ли так категорично?
Может ли балкон заменить прогулки?Выход на балкон не может полностью заменить прогулки. Нельзя заменить физическую активность простым «подышать» воздухом. Но балкон может стать определённой сенсорной нагрузкой, обогатить среду. Через приоткрытое окно (на режиме проветривания) собака может ощущать запахи с улицы, слышать разные звуки. Особенно креативные хозяева иногда даже делают на закрытом балконе окошко для животных, чтобы питомец мог наблюдать через него за улицей. При соблюдении всех мер безопасности это неплохой вариант.
Юридический вопросВ ряде регионов РФ действуют прямые запреты именно на содержание домашних животных на балконах и лоджиях. Это закреплено в региональных правилах содержания животных – такие требования могут разъясняться в памятках. Выход на балкон на несколько минут рядом с хозяином не запрещён.
«Балкон для собаки – однозначно не место постоянного содержания, а лишь возможная контролируемая зона рядом с хозяином. Пускать питомца туда можно только при безопасном ограждении, отсутствии опасных предметов, доступе в квартиру, воде и тени, и лучше – вместе с человеком. Полноценную прогулку балкон не заменит, но при соблюдении всех мер безопасности может стать для собаки дополнительным источником запахов, звуков и наблюдений за улицей», – заключил Голубев.