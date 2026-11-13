«Падения не избежать»: Россиянам рассказали, можно ли оставлять собаку на балконе

13 ноября 2026, 12:30

Кинолог Голубев: собаку на балконе нужно контролировать

Фото: iStock/EleSi

С наступлением холодов некоторые хозяева устраивают питомцам «выгул» на балконе – из-за невозможности выйти на полноценную прогулку во время плохой погоды и осадков. Есть и вторая ситуация: в отопительный сезон многие любят оставлять балкон открытым, чтобы впустить свежий воздух, а питомец может этим воспользоваться. Можно ли разрешать собаке находиться на балконе? И как обеспечить безопасность?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что главный риск балконов – падение. Особенно опасны открытые балконы с прутьями – если через них пролезет голова животного, может пролезть и всё тело. Москитная сетка не удержит собаку – если она обопрётся на неё, падения не избежать.





«Также балкон может стать ловушкой при неблагоприятных погодных условиях – на балконе собака может получить как тепловой удар, так и переохлаждение», – сказал он.



Всё ли так категорично?

Может ли балкон заменить прогулки?

Юридический вопрос

«Балкон для собаки – однозначно не место постоянного содержания, а лишь возможная контролируемая зона рядом с хозяином. Пускать питомца туда можно только при безопасном ограждении, отсутствии опасных предметов, доступе в квартиру, воде и тени, и лучше – вместе с человеком. Полноценную прогулку балкон не заменит, но при соблюдении всех мер безопасности может стать для собаки дополнительным источником запахов, звуков и наблюдений за улицей», – заключил Голубев.