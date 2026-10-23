«Важно для нервной системы»: Кинолог объяснил, сколько необходимо спать собаке

23 октября 2026, 13:10

Кинолог Голубев: норма сна и отдыха собак отличается в зависимости от возраста

Фото: iStock/Evrymmnt

Норма сна и отдыха собак существенно отличается от нашей: в среднем взрослая особь спит намного дольше. А еще сон наших питомцев не «монолитен», как это обычно бывает у людей – они спят ночью, а потом еще добирают норму днем. Из-за такой разницы хозяин, особенно начинающий собаковод, часто не понимает, хватает ли отдыха его питомцу. Не спит ли он слишком долго? Не беспокоит ли его что-то?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон – это значительная часть жизни собаки. Когда начинающие собаководы беспокоятся, что питомца в доме будет слишком много, щенок будет бесконечно требовать к себе внимания, это не совсем верно.





«Да, внимания будет много, но все-таки животные в течение дня еще и много отдыхают, позволяя вам заниматься своими делами», — отметил он.

Возрастные нормы

Должна ли собака спать «урывками»?

Когда сон можно считать плохим?

Что влияет на качество сна?

«Подводя итог, сон собаки – это не «лень», а физиологическая необходимость, такая же важная, как питание и прогулки. Если собака спит в своих пределах, а после пробуждения остаётся активной, любопытной и ест с аппетитом – беспокоиться не о чем. Тревожный сигнал – не количество часов само по себе, а резкое изменение привычного режима и поведения», - резюмировал Голубев.