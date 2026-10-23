«Важно для нервной системы»: Кинолог объяснил, сколько необходимо спать собаке
Кинолог Голубев: норма сна и отдыха собак отличается в зависимости от возраста
Норма сна и отдыха собак существенно отличается от нашей: в среднем взрослая особь спит намного дольше. А еще сон наших питомцев не «монолитен», как это обычно бывает у людей – они спят ночью, а потом еще добирают норму днем. Из-за такой разницы хозяин, особенно начинающий собаковод, часто не понимает, хватает ли отдыха его питомцу. Не спит ли он слишком долго? Не беспокоит ли его что-то?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон – это значительная часть жизни собаки. Когда начинающие собаководы беспокоятся, что питомца в доме будет слишком много, щенок будет бесконечно требовать к себе внимания, это не совсем верно.
«Да, внимания будет много, но все-таки животные в течение дня еще и много отдыхают, позволяя вам заниматься своими делами», — отметил он.
Возрастные нормыЩенки спят очень много, поначалу чуть ли не постоянно (до 22 часов – норма новорожденных). Это критически необходимо для роста и здоровья. В первые месяцы собака должна спать 18-20 часов. Остальное время, коего осталось не так много – кормление, поход в туалет, игры, постепенное приучение к прогулкам (при условии, что пройден полный курс вакцинации). Взрослые здоровые собаки спят меньше, но все равно достаточно много – 12-16 часов. Это не признак лени, а стандарт. При грамотном распорядке дня вы даже спокойно можете оставлять питомца одного дома на какое-то время – он будет отдыхать.
У пожилых особей потребность во сне снова возрастает – до 16-18 часов. Меняется часто и качество сна – отдых становится более прерывистым, чутким. С одной стороны, это вариант возрастной нормы. С другой – так собака может маскировать боль, недомогания, поэтому важно регулярно проходить осмотр у ветеринара. Рекомендуемая норма для пожилых – не менее раза в полгода.
Должна ли собака спать «урывками»?
Часто может казаться, что питомец то и дело просыпается, спит поверхностно, а оттого неправильно восстанавливается. На самом деле, большую часть времени собаки находятся в поверхностном сне – это было необходимо их предкам для выживания. В отличие от людей, фазы глубокого сна у питомцев меньше. Есть и так называемая фаза быстрого сна (REM) – она очень важна для «перезагрузки» нервной системы. Длится она недолго, но во время неё собака может подергивать веками, губами, лапами. Выглядит поначалу пугающе, но это нормально – так мозг перерабатывает информацию. Важно не будить и не пугать питомца в эту фазу.
Когда сон можно считать плохим?
Прежде всего, когда речь о бессоннице – собака не может улечься, бродит по квартире, вздыхает, просто лежит, но не дремлет. Причины самые разные: от банальной нехватки физической активности до проблем со здоровьем. Когда питомцу не хватает нагрузки, обычно бессонница еще может сопровождаться «зумисами» – внезапными всплесками энергии, бега по квартире. Аналогично, когда собаку очень трудно разбудить, особенно днем, после отдыха она выглядит вялой, дезориентированной – это не норма. Длительный сон еще и с потерей аппетита, интереса к играм – симптом как сильного стресса, так и заболевания. Следует обратиться к ветеринарному врачу.
Что влияет на качество сна?Качественные прогулки, нагрузки, соразмерно вашей породе – это основа. Не менее важны созданные условия для отдыха: комфортная лежанка, домик в углу, защищенные от сквозняка и яркого света. Отсутствие нарушения личных границ. Еще довольно важно, чтобы у питомца была своя подстилка или одеяло, которое она может «прикопать» и «притоптать». Это успокаивает ее и дает чувство защищенности. Вещи с запахом хозяина в лежанке, домике – естественное успокоительное.
«Подводя итог, сон собаки – это не «лень», а физиологическая необходимость, такая же важная, как питание и прогулки. Если собака спит в своих пределах, а после пробуждения остаётся активной, любопытной и ест с аппетитом – беспокоиться не о чем. Тревожный сигнал – не количество часов само по себе, а резкое изменение привычного режима и поведения», - резюмировал Голубев.