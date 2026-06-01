Память, честь и «гений разведки»: как история Русского исхода служит патриотическому воспитанию
В Доме Российского исторического общества состоялась презентация уникального 11-томного сборника «Русский исход», посвящённого судьбе эмиграции 1920-х годов.
Член правления Международной ассоциации «Породнённые города» Александр Белов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему изучение этой трагической страницы истории важно для воспитания молодёжи и какие ценности лежат в основе подлинного патриотизма.
«Обращение к истории военной эмиграции — это не просто восполнение "белых пятен", а важнейший инструмент передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Сегодня мерилом достоинства во многом является специальная военная операция, и те люди, кто проходит это, — настоящие герои, имеющие настоящую честь», — подчеркнул эксперт, проводя параллель между героизмом прошлых лет и современностью.
Особое место в разговоре заняла фигура графа Алексея Алексеевича Игнатьева, автора знаменитой книги «50 лет в строю». Для самого Белова это произведение стало судьбоносным.
«Книга, прочитанная вовремя, сказалась на моей судьбе. Я думаю, что очень многие молодые люди должны почитать такие книги, как "50 лет в строю" Игнатьева, книги адмирала Кузнецова. Юношам, размышляющим о своём жизненном пути, это не помешает. Ещё одним ярким примером служения России стал Артур Христианович Артузов — "гений разведки", чьи операции ("Трест", "Синдикат") сегодня изучают в мировых спецслужбах. Благодаря усилиям энтузиастов, в городе Кашин Тверской области появились сквер, улица и мемориальный музей имени Артузова. Это очень интересное место патриотического воспитания молодёжи, место притяжения. Собрана достаточно интересная коллекция, хорошая библиотека. Это маленькая жемчужинка среди россыпи исторических реликвий», — поделился собеседник.
Завершая беседу, эксперт подчеркнул, что воинская слава, гордость за нашу историю — это те ценности, которые мы должны всячески поддерживать, беречь. Таким образом, сохранение памяти о Русском исходе, подвигах разведчиков и чести офицеров прошлого становится не просто академической задачей, а важной частью воспитания современного поколения в духе любви к Отечеству.