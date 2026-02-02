«Ждать не стоит»: В Госдуме рассказали, опасна ли для России оспа обезьян
Депутат Куринный: вспышки оспы обезьян в России не будет
Россиянам не грозит опасность пандемии оспы обезьян, поскольку заболевание легко диагностируется и лечится. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Напомним, в Подмосковье выявили несколько случаев заражения оспой обезьян. У всех она проявилась высыпаниями на лице и высокой температурой.
«Вспышки оспы обезьян в наших условиях с большой вероятностью ждать не стоит. Диагностика в России существует, лечение стандартизировано. Летальность низкая», — заявил Куринный «Газете.Ru».
Тем временем доктор биологических наук, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала RT, что данный вид оспы передается в основном контактным способом.
«Для того чтобы ей заразиться, нужно, например, умывшись, вытереться полотенцем, которым вытирался заболевший человек и у которого уже проявились симптомы. Заболевание не сильно контагиозное. Передаётся только при тесном физическом контакте между людьми», — пояснила врач.
По ее словам, основными симптомами оспы обезьян являются сыпь и лихорадка, кроме того, возможно увеличение лимфоузлов. Карпова подчеркнула, что россиянам ничего не угрожает в связи с выявленными случаями этого заболевания.