«Ждать не стоит»: В Госдуме рассказали, опасна ли для России оспа обезьян

02 февраля 2026, 17:53

Депутат Куринный: вспышки оспы обезьян в России не будет

Фото: iStock/Tatiana Buzmakova

Россиянам не грозит опасность пандемии оспы обезьян, поскольку заболевание легко диагностируется и лечится. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.





Напомним, в Подмосковье выявили несколько случаев заражения оспой обезьян. У всех она проявилась высыпаниями на лице и высокой температурой.





«Вспышки оспы обезьян в наших условиях с большой вероятностью ждать не стоит. Диагностика в России существует, лечение стандартизировано. Летальность низкая», — заявил Куринный «Газете.Ru».

«Для того чтобы ей заразиться, нужно, например, умывшись, вытереться полотенцем, которым вытирался заболевший человек и у которого уже проявились симптомы. Заболевание не сильно контагиозное. Передаётся только при тесном физическом контакте между людьми», — пояснила врач.