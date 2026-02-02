Стало известно, как передается оспа обезьян

02 февраля 2026, 16:14

Татарстанцам рассказали, как передается оспа обезьян

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Человек может заразиться оспой обезьян только при очень тесном контакте. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.





Оспа обезьян — это зоонозная инфекция, которая может передаваться как от животных, так и от человека к человеку. Передача вируса происходит при тесном контакте с высыпаниями, такими как пустулы и везикулы, объяснила она.



Авдонина подчеркнула, что это заболевание распространено только в определенных регионах. В России его распространение исключено.





«Мы отслеживаем эндемичные страны. Случаев завоза болезни в республику не было. Если у кого-то возникнут симптомы, будет проведено обязательное лабораторное исследование. В прошлом году в Татарстане в тестовом режиме обследовали десять человек. Все тесты отрицательны», — добавила она.