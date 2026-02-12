В России продолжат расти цены на чай
В России продолжит дорожать чай. Об этом предупредила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.
По его словам, в конце 2025 года зелёный чай подорожал на 7,5%, а чёрный — на 6,6%. В текущем году рост цен продолжится из-за роста расходов производителей на удобрения, топливо, логистику, ухудшения качества сырья из-за климатических аномалий, снижения урожайности.
«В 2026 году чай каждого вида продолжит расти в цене. Темп роста будет определяться качеством, редкостью сорта, объёмом собранного сырья и другими факторами, приводя к колебанию в диапазоне от 5% до 10%», — отметила Борисова в разговоре с Life.ru.
Она уточнила, что на ценах отражается удорожание международных перевозок, а также введение маркировки товаров. Однако эксперт подчеркнула, что смогут адаптироваться к этим изменениям, например, будут покупать чай по акциям или выбирать другие бренды.