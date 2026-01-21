В России объяснили ускорение инфляции
Аналитик Намёткин: ускорение роста цен в РФ в январе произошло из-за НДС
Директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин прокомментировал ускорение инфляции в январе. По сведениям Росстата, за третью неделю месяца цены выросли на 0,45%, а с начала января — на 1,72%. Суточные темпы роста заметно превышают показатели декабря 2025 года и января прошлых лет.
В беседе с «Газетой.Ru» Намёткин отметил, что эффект от повышения НДС в этот раз проявился сразу, а не растянулся, как в 2018 году. Это привело к более резкой январской реакции.
«Помимо НДС, значимый вклад в динамику внёс продовольственный сегмент, прежде всего плодоовощная продукция», — добавил специалист.Например, огурцы за неделю подорожали на 6%, помидоры — на 3,3%. Эксперт добавил, что ещё одним фактором стал сезонный рост цен на туры, в том числе в ОАЭ.
Намёткин ожидает, что по мере исчерпания разовых факторов инфляция замедлится. Однако текущий скачок может повлиять на ожидания населения и стать аргументом для Банка России при оценке ключевой ставки.