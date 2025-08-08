08 августа 2025, 11:23

Фото: istockphoto / alex_ugalek

Ежегодно 9 августа православные христиане чтят память великомученика Пантелеймона, покровителя врачей и всех страждущих. В народном календаре этот день называют Пантелеймоном Целителем. о том, что можно и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».







История святого Пантелеймона

Традиции праздника 9 августа

Чего нельзя делать в день Пантелеймона Целителя

изнурительный физический труд — считалось, что он «забирает» плодородие земли.

полное безделье — верили, что оно отталкивает удачу и сулит потери;

начало новых дел и проектов — время считалось неблагоприятным для начинаний;

принятие важных решений — опасались ошибок из-за «неясного ума» в этот день;

долги и денежные операции — могли обернуться финансовыми проблемами;

ссоры и агрессия — день требовал милосердия и помощи ближним;

гадания и магические практики — верили, что они принесут болезни и разлад;

нарушение запретов, по поверьям, могло повлечь неприятности на целый год.

Народные приметы 9 августа

Утренняя роса — к обильному урожаю, вечерняя — к засухе;

активные кузнечики — к жарким дням;

муравьи прячутся — к дождю;

много желудей на дубах — к урожайному году;

капуста завивается в кочаны — к ранней холодной осени;