Пантелеймон Целитель 9 августа: как попросить святого о здоровье и приумножить достаток, народные приметы
Ежегодно 9 августа православные христиане чтят память великомученика Пантелеймона, покровителя врачей и всех страждущих. В народном календаре этот день называют Пантелеймоном Целителем. о том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История святого ПантелеймонаСвятой великомученик Пантелеймон родился в III веке в Никомидии (Малая Азия). Его отец Евсторгий исповедовал язычество, а мать Еввула была христианкой и с детства старалась привить сыну веру во Христа. Рано потеряв мать, Пантелеймон воспитывался в языческой среде, учился в школе и затем освоил врачебное искусство у известного целителя Евфросина.
Его талант и красноречие привлекли внимание императора Максимиана, который назначил юношу придворным лекарем. В то время в Никомидии скрывались священнослужители Ермолай, Ермипп и Ермократ, пережившие массовое сожжение христиан в 303 году. Пресвитер Ермолай познакомил Пантелеймона с основами христианской веры. Решающим моментом стало чудо: по молитве Пантелеймона ожил ребенок, погибший от укуса змеи. После этого он принял крещение и полностью посвятил себя помощи людям — лечил бесплатно, полагаясь не только на медицинские знания, но и на молитву.
Завистники донесли императору о его вере. Максимиан потребовал отречения и жертвоприношения языческим богам, но святой отказался. После чудесного исцеления больного во имя Христа его подвергли пыткам. Дикие звери, выпущенные в амфитеатр, не тронули святого, а легли у его ног. Разгневанный император приказал казнить Пантелеймона. По преданию, меч в руках воина размягчился, из ран святого после казни потекло молоко, а дерево, к которому он был привязан, зацвело и принесло плоды.
С IV века Пантелеймона чтут как образец милосердия и духовной стойкости. В Русской православной традиции он стал покровителем врачей.
Традиции праздника 9 августаНа Руси этот день начинался с посещения храма. Верующие молились святому о здоровье, исцелении от болезней и помощи в духовных трудностях. Женщины обращались с молитвами об избавлении от бесплодия. День называли также Кочанником, так как по народным поверьям в это время капуста начинала завиваться в кочаны.
На стол подавали хлеб нового урожая, мед, травяные настои, пироги с капустой. Считалось, что если в этот день съесть капустный пирожок и загадать желание, оно сбудется. Хозяйки собирали и сушили лекарственные травы, веря, что 9 августа они обладают особой целебной силой. В храмах освящали колосья хлеба в знак благодарности за урожай.
Чего нельзя делать в день Пантелеймона ЦелителяВ народной традиции этот день был временем духовного сосредоточения, поэтому существовали строгие запреты:
- изнурительный физический труд — считалось, что он «забирает» плодородие земли.
- полное безделье — верили, что оно отталкивает удачу и сулит потери;
- начало новых дел и проектов — время считалось неблагоприятным для начинаний;
- принятие важных решений — опасались ошибок из-за «неясного ума» в этот день;
- долги и денежные операции — могли обернуться финансовыми проблемами;
- ссоры и агрессия — день требовал милосердия и помощи ближним;
- гадания и магические практики — верили, что они принесут болезни и разлад;
- нарушение запретов, по поверьям, могло повлечь неприятности на целый год.
Народные приметы 9 августаПо состоянию природы крестьяне предсказывали погоду и урожай:
- Утренняя роса — к обильному урожаю, вечерняя — к засухе;
- активные кузнечики — к жарким дням;
- муравьи прячутся — к дождю;
- много желудей на дубах — к урожайному году;
- капуста завивается в кочаны — к ранней холодной осени;
- утки громко кричат — к похолоданию.