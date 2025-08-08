Врач озвучил причину 80% всех смертей в России
Около 80% всех случаев смерти в России обусловлены социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в интервью ТАСС.
В перечень таких заболеваний входят ВИЧ-инфекция, туберкулёз, сахарный диабет, психические расстройства, онкологические заболевания, а также повышенное артериальное давление. По словам Горенкова, именно эти хронические состояния чаще всего приводят к преждевременной смертности.
Он также отметил, что если текущая тенденция сохранится, то, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2030 году число смертей от хронических заболеваний в мире достигнет 52 миллионов в год.
В связи с этим, медики призывают к усилению профилактики, ранней диагностике и повышению осведомлённости населения о рисках, связанных с этими заболеваниями.
