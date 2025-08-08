Врач озвучил причину 80% всех смертей в России

08 августа 2025, 10:53

Врач Горенков: 80% смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями

Фото: iStock/gorodenkoff

Около 80% всех случаев смерти в России обусловлены социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в интервью ТАСС.