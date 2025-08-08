Высокоскоростное солнечное облако может вызвать сильнейшую магнитную бурю 8 августа

08 августа 2025, 05:05

Фото: iStock/SUNG YOON JO

8 августа ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря, предупреждают учёные. Она может оказать заметное воздействие на электронику и радиосвязь, а также спровоцировать полярные сияния.