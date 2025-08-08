Высокоскоростное солнечное облако может вызвать сильнейшую магнитную бурю 8 августа
8 августа ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря, предупреждают учёные. Она может оказать заметное воздействие на электронику и радиосвязь, а также спровоцировать полярные сияния.
Об этом сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По их прогнозам, возросшая активность связана с выбросом солнечной плазмы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа. Изначально считалось, что облако выброса направлено в стороне от Земли, поэтому его влияние должно было быть минимальным — лишь периферийные части достигнут планеты. Однако последние расчёты показывают, что высокоскоростное сердце этого облака всё же заденет Землю, и магнитный удар может оказаться значительно сильнее ожидаемого.
Несмотря на то, что по шкале космической погоды такие события считаются средними, они могут повлиять на электросистемы на высоких широтах, вызвать отклонения орбит космических аппаратов и повлиять на радиосвязь.
Читайте также: