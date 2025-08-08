Жительница Петербурга выиграла 72 миллиона рублей в лотерею благодаря аффирмациям
Жительница Петербурга выиграла в лотерее «Спортлото» свыше 70 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании в беседе с РИА Новости.
В ходе 14 757-го тиража лотереи «Спортлото 6 из 45» был разыгран суперприз в размере 72 218 775 рублей. Победительницей стала Александра М. из Санкт-Петербурга (по её просьбе имя не разглашается).
По словам самой Александры, ключ к успеху – правильный настрой и формирование мыслей.
«Раньше я думала, что именно я должна угадать счастливую комбинацию, но затем изменила взгляд: теперь считаю, что лотерея сама должна подобрать числа, которые я выбрала. Такой подход обязательно приносит удачу», – рассказала она.Женщина уверена, что мечты сбываются не просто от желания, а от глубокой веры в их осуществление. Перед выигрышем она несколько дней слушала аффирмации – позитивные утверждения для привлечения финансового успеха, которые помогли создать нужный эмоциональный настрой.
Александра отметила, что выигранных средств хватит на реализацию всех планов: она собирается приобрести участок земли и построить загородный дом, сделать ремонт в квартире, отправиться в отпуск на море, купить новый автомобиль и открыть собственный салон лазерной эпиляции.