Жительница Петербурга выиграла 72 миллиона рублей в лотерею благодаря аффирмациям

08 августа 2025, 10:33

Фото: iStock/Ralf Geithe

Жительница Петербурга выиграла в лотерее «Спортлото» свыше 70 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании в беседе с РИА Новости.





В ходе 14 757-го тиража лотереи «Спортлото 6 из 45» был разыгран суперприз в размере 72 218 775 рублей. Победительницей стала Александра М. из Санкт-Петербурга (по её просьбе имя не разглашается).



По словам самой Александры, ключ к успеху – правильный настрой и формирование мыслей.





«Раньше я думала, что именно я должна угадать счастливую комбинацию, но затем изменила взгляд: теперь считаю, что лотерея сама должна подобрать числа, которые я выбрала. Такой подход обязательно приносит удачу», – рассказала она.