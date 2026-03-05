«Парад тщеславия и стихийного бедствия»: Депутат Милонов высказался про празднование 8 марта в России
Остались считанные дни до главного женского праздника — 8 марта. Мужчины всей страны покупают цветы, подарки, устраивают сюрпризы, чтобы сделать своей нежной половинке приятное.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что 8 марта — замечательный праздник, который стоит отмечать в семейном кругу.
«Это хороший праздник, ничего не вижу в нём плохого. Единственное — не нужно превращать его в некий парад тщеславия или какое-то финансовое стихийное бедствие. Здесь стоит задуматься: эмоциональная ли это история или меркантильная», — сказал он.
По словам депутата, женщины в соцсетях зачастую высказывают свои ожидания по поводу подарков, которые трудно реализовать.
«Они говорят, что подарки должны быть непременно очень дорогими. Тем самым они опускают себя до уровня всяких содержанок и проституток. Подарки нужно дарить внутри семьи своим любимым», — прокомментировал Милонов.
Он добавил, что Международный женский день — это все же эмоционально приятная и светлая история.