«Парад тщеславия и стихийного бедствия»: Депутат Милонов высказался про празднование 8 марта в России

05 марта 2026, 12:30

Депутат Милонов: нельзя превращать 8 марта в праздник финансового бедствия

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Остались считанные дни до главного женского праздника — 8 марта. Мужчины всей страны покупают цветы, подарки, устраивают сюрпризы, чтобы сделать своей нежной половинке приятное.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что 8 марта — замечательный праздник, который стоит отмечать в семейном кругу.





«Это хороший праздник, ничего не вижу в нём плохого. Единственное — не нужно превращать его в некий парад тщеславия или какое-то финансовое стихийное бедствие. Здесь стоит задуматься: эмоциональная ли это история или меркантильная», — сказал он.

«Они говорят, что подарки должны быть непременно очень дорогими. Тем самым они опускают себя до уровня всяких содержанок и проституток. Подарки нужно дарить внутри семьи своим любимым», — прокомментировал Милонов.