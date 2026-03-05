Всероссийская акция «Вам, Любимые!» пройдет в честь Международного женского дня
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с некоммерческими и партнерскими организациями ежегодно проводит Всероссийские акции — комплекс мероприятий, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам и ключевым историческим событиям России.
С 6 по 8 марта 2026 года пройдет Всероссийская акция «Вам, Любимые!», приуроченная к празднованию Международного женского дня. К реализации мероприятий Акции присоединятся федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, корпорации, некоммерческие организации, граждане Российской Федерации, а также соотечественники, проживающие за рубежом.
Международный женский день традиционно воспринимается обществом как значимый праздник. Он вновь подчеркивает роль женщины в жизни каждого человека и важность института материнства для общества в целом, напоминая о необходимости благодарности, поддержки и уважения женщин за их материнский подвиг, заботу и вклад в благополучие семьи и страны.
Цель Акции — чествование женщин России, укрепление социальной признательности и формирование атмосферы всеобщего уважения через адресные поздравления, подчеркивающие ценность материнства, женского труда и созидательной роли женщины в обществе.
