«Цветы и конфеты»: Москвички рассказали, какие подарки ожидают на 8 Марта
Большинство женщин на 8 Марта хотят получить цветы и конфеты. Такие данные публикует «Вечерняя Москва» по итогам опроса компании «Альфа-Деньги».
Отмечается, что именно цветы являются безусловным фаворитом как в планах мужчин, так и в ожиданиях женщин. Букеты своим избранницам планируют подарить 46,6% мужчин, в то время как их ожидают 56% женщин.
Кроме того, 13,1% опрошенных представительниц прекрасного пола ожидают в качестве подарка на 8 Марта кондитерские изделия, 9% хотели бы получить подарочные сертификаты, 8,8% опрошенных надеются на деньги. Еще 5,6% респонденток мечтают о парфюмерии и косметике, а 3,3% — о мобильных телефонах.
При этом подарочные сертификаты планируют подарить 13,6% мужчин, 13% выберут сладости, а 9,1% — парфюмерию и косметику. А вот 7,3% опрошенных купят для своих женщин канцелярские принадлежности, еще по 7% подарят посуду и деньги.
