«Особенно табуированы»: Россиянам назвали подарки, которые нельзя дарить коллегам на 8 Марта
Карьерный эксперт: Коллегам на 8 марта не стоит дарить сковородки и косметику
При подготовке к 8 Марта стоит избегать подарков в виде кухонной утвари, а также тех вещей, которые могут намекать на внешность или возраст. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.
Так, по ее словам, категорией повышенного риска являются антивозрастная косметика или парфюм, поскольку угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно. Кроме того, человек может расценить его как намек на то, что коллеге пора тщательнее ухаживать за собой.
«Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения», — подчеркнула Бухвалова в разговоре с RT.
Она добавила, что кастрюли, сковородки и наборы полотенец также являются не лучшим вариантом для подарка на 8 марта. Не стоит дарить коллегам и сувенирную продукцию с символикой компании, поскольку это будет выглядеть как формальность.
Лучше выбирать нейтральные и универсальные варианты: цветы, качественный чай или кофе в красивой упаковке, сертификат в книжный или магазин косметики, заключила Бухвалова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей психолог Дарья Дугенцова пояснила, что удачный подарок от неудачного отличает внимание к личности получателя, его интересам и желаниям. Именно этим и стоит руководствоваться при подготовке к 8 Марта.
«Хороший подарок на 8 Марта — это тот, который связан с интересами, желаниями и жизненной позицией женщины. Если, например, девушка любит готовить, то подарить ту же сковородку может быть неплохой идеей. Но если мы дарим сковородку жене или маме, которая готовить не любит, — это не самый лучший вариант», — пояснила Дугенцова.
Психолог подчеркнула, что многие женщины болезненно реагируют на бытовые подарки, поскольку в праздник ожидают внимания к своей личности, а не к функциям, которые они выполняют в семье.