«Особенно табуированы»: Россиянам назвали подарки, которые нельзя дарить коллегам на 8 Марта

05 марта 2026, 10:47

Карьерный эксперт: Коллегам на 8 марта не стоит дарить сковородки и косметику

Фото: iStock/Marfffa

При подготовке к 8 Марта стоит избегать подарков в виде кухонной утвари, а также тех вещей, которые могут намекать на внешность или возраст. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.





Так, по ее словам, категорией повышенного риска являются антивозрастная косметика или парфюм, поскольку угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно. Кроме того, человек может расценить его как намек на то, что коллеге пора тщательнее ухаживать за собой.





«Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения», — подчеркнула Бухвалова в разговоре с RT.

«Хороший подарок на 8 Марта — это тот, который связан с интересами, желаниями и жизненной позицией женщины. Если, например, девушка любит готовить, то подарить ту же сковородку может быть неплохой идеей. Но если мы дарим сковородку жене или маме, которая готовить не любит, — это не самый лучший вариант», — пояснила Дугенцова.