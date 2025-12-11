Парамон Зимоуказатель 12 декабря: почему нельзя выносить мусор и менять место жительства, народные приметы
Каждый год 12 декабря православные христиане отмечают память святого мученика Парамона, который пострадал за свою веру в Христа. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Парамон жил в III веке в римской провинции Вифиния, на северо-западе Малой Азии. Это время было особенно трудным для христиан, так как на них обрушились жестокие гонения.
Около 250 года, во время правления императора Деция, провинцию возглавлял наместник Аквиан. Он славился своей жестокостью по отношению к христианам. По его приказу в тюрьму попали 370 верующих, которые отказались поклоняться языческим богам. Парамон, узнав о происходящем, не остался в стороне. Святой выступил в защиту своих братьев по вере и призвал власти остановить преследования. В ответ на это его схватили, но даже перед лицом смерти он остался верен своим убеждениям. В итоге мужчина разделил участь 370 христиан и принял мученическую смерть вместе с ними.
Традиции дняНа Руси считали, что именно в этот день окончательно приходит настоящая зима. Потому крестьяне спешили закончить работу по дому, проверить крепость жилища и подготовить всё необходимое к морозам. Утро традиционно начиналось с посещения церкви. Люди горячо молились святому Парамону, прося защитить семью и благополучно перенести грядущие холода. Жёны пекли особую постную выпечку, ведь Парамонов день приходится на Рождественский пост.
Хозяева отправлялись чистить снег с крыш, используя лишь веники и метлы. Существовала удивительная примета: надо попросить соседа поделиться хотя бы щепотью соли или горсточкой зерна. Если повезёт заполучить угощение, значит, весь будущий год ждёт благополучие и богатство.
Особое внимание уделяли бане. Говорили, что воткнутый в стенку парной гвоздик наделит её волшебной силой исцелять любые болезни зимой. Девицы внимательно запоминали свои сновидения накануне ночи: полагали, что именно в них могут увидеть облик суженого.
Народные запретыЛениться было строго запрещено. Считалось, что зима обходила деревни и смотрела, кто трудится, а кто бездельничает. Лень могла привести к трудностям и беспорядкам в доме. Кроме того, день приходится на Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. Поэтому нельзя было есть мясо и молочные продукты, пить алкоголь или устраивать шумные застолья. Излишества в еде тоже не приветствовались.
Вот еще несколько вещей, которых стоит избегать 12 декабря:
- Поспешно менять место жительства в этот день не стоит, иначе на новом месте будет сложно прижиться;
- Покупки «на эмоциях» могут негативно сказаться на семейном бюджете — деньги не задержатся;
- Нельзя выносить мусор. Есть риск вынести вместе с отходами и благополучие, поэтому лучше убрать все лишнее заранее или после праздника;
- Запрещено кормить птиц хлебом или зерном. Это может «отдать» урожай следующего года. Лучше подкармливать пернатых гречкой;
- Если говорить о своих желаниях вслух, они могут не сбыться.