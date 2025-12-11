11 декабря 2025, 12:50

Каждый год 12 декабря православные христиане отмечают память святого мученика Парамона, который пострадал за свою веру в Христа. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».





Вот еще несколько вещей, которых стоит избегать 12 декабря:

Поспешно менять место жительства в этот день не стоит, иначе на новом месте будет сложно прижиться;

Покупки «на эмоциях» могут негативно сказаться на семейном бюджете — деньги не задержатся;

Нельзя выносить мусор. Есть риск вынести вместе с отходами и благополучие, поэтому лучше убрать все лишнее заранее или после праздника;

Запрещено кормить птиц хлебом или зерном. Это может «отдать» урожай следующего года. Лучше подкармливать пернатых гречкой;

Если говорить о своих желаниях вслух, они могут не сбыться.

