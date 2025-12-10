Казань вошла в топ-10 популярных городов для отдыха на Новый год

10 декабря 2025, 17:05

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Казань стала седьмой в топе популярных городов России для путешествий на новогодние праздники. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елену Шелехову.