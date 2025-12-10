Казань вошла в топ-10 популярных городов для отдыха на Новый год
Казань стала седьмой в топе популярных городов России для путешествий на новогодние праздники. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елену Шелехову.
Отмечается, что доля столицы Татарстана составила 2,7% от всех авиазаказов по стране. Основной поток туристов в Казань хлынет из Москвы (28%), Санкт-Петербурга (26%) и Екатеринбурга (12%).
Гости республики бронируют номера в отелях со средней стоимостью ночи 12 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются четырехзвездочные гостиницы (38%). Также туристы выбирают трехзвездочные отели (24%) и объекты без звезд, в том числе апартаменты, базы отдыха и хостелы (19%). В среднем они останавливаются на три ночи.
По словам собеседницы агентства, по сравнению с прошлым годом сильно снизился спрос на объекты без звезд — с 39% до 19%. При этом популярность «четырех звезд», наоборот, выросла на 4%, а «трех» — на 7%.
