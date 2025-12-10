Маркетолог раскрыла хитрости магазинов перед Новым годом

10 декабря 2025, 17:28

Маркетолог Шамсутдинова: в преддверии Нового года магазины используют хитрости

Фото: iStock/andreonegin

Маркетологи пользуются различными хитростями, благодаря которым люди делают импульсивные покупки перед Новым годом. Об этом предупредила эксперт по кросс-маркетингу, «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» в номинации «Маркетинг и продвижение» Лейсан Шамсутдинова.





По её словам, многие супермаркеты начинают новогодние распродажи ещё в октябре с целью растягивания периода покупок и увеличения общей прибыли.





«Если бы супермаркет начал продажи за три недели до 31 декабря, то большинство людей купили бы только основное. Благодаря этой хитрости супермаркеты увеличивают прибыль в 2-3 раза», — пояснила Шамсутдинова в разговоре с RuNews24.ru.