Маркетолог раскрыла хитрости магазинов перед Новым годом

Маркетолог Шамсутдинова: в преддверии Нового года магазины используют хитрости
Маркетологи пользуются различными хитростями, благодаря которым люди делают импульсивные покупки перед Новым годом. Об этом предупредила эксперт по кросс-маркетингу, «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» в номинации «Маркетинг и продвижение» Лейсан Шамсутдинова.
По её словам, многие супермаркеты начинают новогодние распродажи ещё в октябре с целью растягивания периода покупок и увеличения общей прибыли.
«Если бы супермаркет начал продажи за три недели до 31 декабря, то большинство людей купили бы только основное. Благодаря этой хитрости супермаркеты увеличивают прибыль в 2-3 раза», — пояснила Шамсутдинова в разговоре с RuNews24.ru.
Ещё одной хитростью является грамотное расположение новогодних товаров. Продавцы умело фокусируют внимание покупателей на создании праздничной атмосферы, что приводит к импульсивным покупкам.
Эксперт добавила, что магазины в начале сезона устанавливают пиковые цены, а к его концу делают различные скидки и акции, привлекая покупателей.
Шамсудинова также предупредила, что маркетологи часто создают атмосферу праздника через новогоднюю музыку и ароматы хвойных или цитрусовых. Благодаря таким методам продажи увеличиваются.