Депутат Афонин: шестичасовой рабочий день сделает россиян счастливыми

11 декабря 2025, 01:09

Фото: istockphoto / sqback

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин поддержал введение 30‑часовой рабочей недели и шестичасового рабочего дня.





По его словам, инициатива решит проблему перегрузок и сверхэксплуатации работников, снизит уровень стресса и профвыгорания. В качестве альтернативы депутат предложил четырёхдневную неделю с 7,5‑часовым днём.



«Это серьёзно поднимет средний уровень зарплат в стране, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту за счёт увеличения покупательной способности населения», — отметил Афонин в беседе с RT.

«Словом, наш законопроект в случае его принятия поможет и экономическому, и социальному прогрессу нашей страны, сделает наших соотечественников более здоровыми и счастливыми», — считает Афонин.