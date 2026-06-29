29 июня 2026, 09:55

Фото: iStock/Dima Berlin

Он исчезает, а вы вместо злости начинаете ждать его сообщения. Самое странное — чем хуже он к вам относится, тем сильнее хочется его вернуть. Почему так происходит и почему даже понимая, что эти отношения причиняют боль, мы продолжаем надеяться, что в следующий раз всё будет иначе?





Содержание Что такое бредкрабинг и чем он отличается от гостинга Почему после возвращения человека становится только хуже Почему людей тянет в нездоровые отношения Можно ли доверять своим ощущениям Какие вопросы стоит задать самому себе Почему мы снова наступаем на те же грабли

Что такое бредкрабинг и чем он отличается от гостинга

«Человек вроде как транслирует, что готов общаться, но потом опять пропадает. И вот эти эмоциональные качели — с одной стороны, вроде настроен, с другой — вроде нет», — объясняет эксперт.

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Почему после возвращения человека становится только хуже

«Сначала очень много любви, принятия, комплиментов. Потом — полное отвержение. И человек начинает искать причины в себе: а что я сделала не так? Что мне сделать, чтобы всё вернулось?» — отмечает специалист.

«Это порочный цикл, основанный на искажениях и дисфункциональных схемах, а не на здоровом интересе», — добавил Горшенин.

Почему людей тянет в нездоровые отношения

«В схема-терапии есть понятие "химия схем". Нас тянет в те отношения, которые напоминают ранний дисфункциональный опыт», — подчеркнул гость подкаста.

Фото: iStock/triocean

«Это единственная знакомая и предсказуемая модель близости. И очень хочется переиграть этот сценарий так, чтобы всё-таки получилось добиться внимания и привязанности».

Можно ли доверять своим ощущениям

«Если тебе некомфортно, это не всегда значит, что с человеком что-то не так. Это может быть связано с твоими собственными схемами. Заболел живот — не значит, что человек абьюзер», — уточнил Горшенин.

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Какие вопросы стоит задать самому себе

Почему мы снова наступаем на те же грабли

«Травматический сценарий инкапсулируется. Это понятная модель. И очень хочется переиграть её так, чтобы всё-таки получилось добиться внимания и привязанности», — отметил в заключение специалист.