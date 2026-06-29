Партнёр исчезает, а вы всё ещё ждёте? Психолог раскрыл, почему тянет к тем, кто не выбирает нас
Он исчезает, а вы вместо злости начинаете ждать его сообщения. Самое странное — чем хуже он к вам относится, тем сильнее хочется его вернуть. Почему так происходит и почему даже понимая, что эти отношения причиняют боль, мы продолжаем надеяться, что в следующий раз всё будет иначе?
Что такое бредкрабинг и чем он отличается от гостинга
Когда человек перестаёт отвечать, это больно. Но куда опаснее ситуация, когда он спустя время неожиданно возвращается, словно ничего не произошло. Именно на этом строится одна из самых разрушительных моделей поведения — бредкрамбинг. Человек не исчезает окончательно: он периодически появляется, проявляет минимум внимания, даёт надежду — и снова пропадает.
О причинах такого поведения и о том, почему мы раз за разом привязываемся к таким людям в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 рассказал клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин.
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
«Человек вроде как транслирует, что готов общаться, но потом опять пропадает. И вот эти эмоциональные качели — с одной стороны, вроде настроен, с другой — вроде нет», — объясняет эксперт.
В отличие от обычного гостинга — внезапного прекращения общения без объяснения причин — здесь отношения словно зависают между «почти вместе» и «почти расстались». Именно поэтому многим так сложно поставить точку и перестать ждать очередного возвращения.
Почему после возвращения человека становится только хуже
Кажется, что новое сообщение — шанс всё исправить, но именно в этот момент ловушка захлопывается ещё сильнее. Нередко этому предшествует лавбомбинг — когда человека буквально осыпают вниманием, признаниями, подарками и заботой. Всё развивается стремительно, создавая ощущение, что наконец встретился «тот самый» человек. Но затем происходит резкая перемена.
«Сначала очень много любви, принятия, комплиментов. Потом — полное отвержение. И человек начинает искать причины в себе: а что я сделала не так? Что мне сделать, чтобы всё вернулось?» — отмечает специалист.
После эмоционального подъёма наступает болезненное падение. Возвращение партнёра снова дарит надежду, а очередное исчезновение заставляет ещё сильнее цепляться за отношения.
«Это порочный цикл, основанный на искажениях и дисфункциональных схемах, а не на здоровом интересе», — добавил Горшенин.
Почему людей тянет в нездоровые отношения
На первый взгляд кажется, что проблема исключительно в человеке, который играет чужими чувствами. Но психолог говорит о другой, куда более неприятной вещи: мы нередко сами бессознательно тянемся именно к таким людям.
«В схема-терапии есть понятие "химия схем". Нас тянет в те отношения, которые напоминают ранний дисфункциональный опыт», — подчеркнул гость подкаста.
Если в детстве любовь была холодной, непредсказуемой или её приходилось заслуживать, именно такая модель становится привычной:
«Это единственная знакомая и предсказуемая модель близости. И очень хочется переиграть этот сценарий так, чтобы всё-таки получилось добиться внимания и привязанности».
Поэтому спокойные, стабильные отношения многим кажутся скучными. На самом деле человеку не хватает не страсти, а привычной эмоциональной драмы.
Можно ли доверять своим ощущениям
Многие рассказывают, что рядом с одним человеком испытывают необъяснимое напряжение, а рядом с другим — наоборот, сильное притяжение. Однако психолог предупреждает: ощущения тела важно слышать, но не стоит сразу считать их единственным ориентиром.
«Если тебе некомфортно, это не всегда значит, что с человеком что-то не так. Это может быть связано с твоими собственными схемами. Заболел живот — не значит, что человек абьюзер», — уточнил Горшенин.
Иногда организм действительно предупреждает об опасности. Но бывает и так, что дискомфорт возникает просто потому, что человек сталкивается с непривычной для себя моделью отношений — без постоянных эмоциональных качелей.
Какие вопросы стоит задать самому себе
Если человек регулярно исчезает, а затем возвращается, это не проявление загадочного характера, а модель отношений, которая постепенно истощает. Психолог советует прежде всего разобраться в собственных сценариях. Какие отношения были привычными в детстве? Не путаете ли вы драму со страстью? Почему спокойствие кажется скукой?
Самый важный вопрос звучит просто: это настоящая близость или привычная боль?
Почему мы снова наступаем на те же грабли
Многие уверены, что их привлекают яркие, интересные и непредсказуемые люди. Но чаще всего нас притягивает не новизна, а то, что уже хорошо знакомо.
«Травматический сценарий инкапсулируется. Это понятная модель. И очень хочется переиграть её так, чтобы всё-таки получилось добиться внимания и привязанности», — отметил в заключение специалист.
Именно поэтому человек снова оказывается рядом с теми, кто заставляет ждать, переживать и заслуживать внимание. А отношения, в которых можно просто быть собой и не бояться очередного исчезновения партнёра, кажутся непривычными.
Но настоящая близость не строится на эмоциональных качелях. Она начинается там, где не нужно постоянно доказывать своё право быть рядом.