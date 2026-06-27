Психолог оценил пользу отпуска на диване
Желание провести первые дни отпуска на диване нормально для человека, который долго жил в перегрузке. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.
По словам специалиста, при хроническом стрессе нервная система функционирует в состоянии повышенного возбуждения. Мозг постоянно занят принятием решений и контролем, что приводит к тому, что в начале отпуска человек может чувствовать себя «выключенным». У него появляются сонливость, апатия и желание просто лежать, смотреть телевизор и не двигаться.
Это не проявление лени, подчеркнул эксперт. Это попытка мозга снизить нагрузку и уменьшить активность сенсорных сигналов, чтобы выйти из состояния стресса. По мнению Ягудина, несколько дней такого режима после напряженной работы могут быть полезны как для мозга, так и для мышц.
Психолог отметил, что пассивный отдых действительно помогает нервной системе успокоиться. Снижается активность симпатической нервной системы, снижается уровень кортизола и постепенно нормализуется сон. Поэтому провести день-два на диване после трудного рабочего месяца — это нормальная часть восстановления. Если через несколько дней у человека снова появляется желание гулять, общаться, читать или заниматься хобби, это означает, что нервная система начала восстанавливаться.
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