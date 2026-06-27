Психолог оценил пользу отпуска на диване

27 июня 2026, 09:55

Психолог Ягудин: отпуск на диване — это не лень, а попытка выйти из стресса

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Желание провести первые дни отпуска на диване нормально для человека, который долго жил в перегрузке. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.