Диетолог раскрыла пользу средиземноморской диеты

27 марта 2026, 15:09

Диетолог Дианова: Средиземноморская диета снижает риски хронических заболеваний

Фото: iStock/monticelllo

Длительное следование средиземноморской диете снижает смертность от всех причин у пожилых людей. Об этом рассказала гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что средиземноморская диета помогает снизить риски хронических сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и ожирения.





«Основные принципы этой диеты: употребление большого количества цельного зерна, овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, полезных жиров, а также рыбы и птицы. Ограничиваются красное мясо и обработанные продукты, сладости, сладкие напитки, алкоголь, цельные молочные продукты и сливочное масло», — уточнила Дианова.