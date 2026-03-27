Диетолог раскрыла пользу средиземноморской диеты

Диетолог Дианова: Средиземноморская диета снижает риски хронических заболеваний
Длительное следование средиземноморской диете снижает смертность от всех причин у пожилых людей. Об этом рассказала гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что средиземноморская диета помогает снизить риски хронических сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и ожирения.
«Основные принципы этой диеты: употребление большого количества цельного зерна, овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, полезных жиров, а также рыбы и птицы. Ограничиваются красное мясо и обработанные продукты, сладости, сладкие напитки, алкоголь, цельные молочные продукты и сливочное масло», — уточнила Дианова.
По ее словам, средиземноморская диета оказывает положительное влияние на здоровье благодаря сочетанию сразу нескольких полезных продуктов и подходов к питанию. Она включает легкоусвояемый белок рыбы, омега-3, растительные белки и жиры с микроэлементами, а также подразумевает ограничения или отказ от добавленного сахара, насыщенных жиров и сладостей.
Средиземноморская диета — это один из самых здоровых подходов к питанию, если соблюдать ее надлежащим образом, заключила Дианова.