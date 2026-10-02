«Паспортный возраст — не главное»: Гериатр рассказал о том, как биология обгоняет цифры

02 октября 2026, 13:15

Гериатр Абраамян: иногда 60-летний пациент моложе 55-летнего

Фото: IStock/Hartmut Kosig

ВОЗ пересмотрела возрастные границы: пожилой возраст теперь начинается с 75 лет. Влияет ли это на что-то в реальной жизни, например, на самоощущение?





Однако, как объяснил врач-гериатр Красногорской клинической больницы Артём Абраамян в беседе с «Радио 1», то, как человек себя чувствует — гораздо важнее того, что написано в паспорте.





«ВОЗ долгое время определяла пожилой возраст с 65 лет. Но в 2025 году пересмотрели классификацию, и теперь молодость — до 45, средний возраст — до 60, а пожилой — 75+. Старческий — 90, у долгожителей — старше 90 лет», — рассказал он.

«Физиологические показатели — это физическая активность, способность к самообслуживанию, когнитивное развитие, психоэмоциональное состояние. Также это состояние органов чувств, опорно-двигательного аппарата, образ жизни. 60-летний пациент может оказаться ближе к среднему возрасту, а 55-летний — уже нуждаться в гериатрической помощи. Такая ситуация встречается довольно часто. Шестидесятилетний человек может не иметь хронических заболеваний, сохранять когнитивные функции на высшем уровне, а у пятидесятилетнего — целый набор хронических заболеваний», — пояснил Абраамян.