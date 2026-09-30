«Три слова, циферблат, стул»: Гериатр рассказал, как дома проверить свои когнитивные функции

30 сентября 2026, 12:55

Гериатр Абраамян: проверить когнитивные функции можно упражнением из трех слов

Фото: IStock/Ekaterina Chizhevskaya

Старость приходит неожиданно. Однако, по мнению специалистов, заподозрить снижение когнитивных функций можно без специального оборудования — достаточно нескольких минут и простых упражнений.





Врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с «Радио 1» поделился тестами, которые можно провести дома, а также рекомендациями по питанию и физической нагрузке для пожилых.





«Есть тест, который проводится около двух-трёх минут. Просим пациента запомнить три слова — допустим, "яблоко", "стол", "собака". Затем говорим нарисовать циферблат часов с определённым временем. После рисунка просим повторить три слова, которые ранее он запомнил. Если вдруг замечаются ошибки — это первый сигнал тревоги», — рассказал он.

«Просим пациента встать со стула, пройти около трёх метров, повернуться, вернуться обратно и сесть на стул. Так выявляется риск падений и когнитивные проблемы», — пояснил Абраамян.