«Сигнал тревоги»: Гериатр назвал признаки ухудшения здоровья, на которые мы не обращаем внимания

01 октября 2026, 14:15

Гериатр Абраамян: слабость, одышка, отек являются тревожными сигналами организма

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Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет, падения и остеопороз, по словам специалистов, чаще всего подрывают здоровье пожилых людей. Причем это случается, как правило, очень неожиданно.





Врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с «Радио 1» рассказал, какие обследования важны именно в этом возрасте и какие симптомы часто пропускают сами пациенты и их близкие.





«Первое — это сердечно-сосудистые заболевания, в основном люди пожилого возраста болеют гипертонией, ишемической болезнью. Второе — онкологические заболевания. Профилактика — скрининги. Третье — падения, остеопороз, переломы — тоже за этим необходимо следить. Следует делать профилактику массы тела и мониторинг глюкозы», — сказал он.

«Обследование в приоритете у пожилых: измерение внутриглазного давления, аудиометрия, проверка слуха, осмотр стоп, ногтей — это профилактика синдрома диабетической стопы у тех, кто болеет сахарным диабетом. Скрининг остеопороза, денситометрия проводится женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Также лабораторный контроль выявления витамина D, B12, фолиевой кислоты», — перечислил Абраамян.

«Часто пропускают слабость, одышку при различных повседневных делах, боли, отёки, температуру, кашель без температуры. Опять же, лихорадка. Забывчивость, потеря вещей. Нельзя забывать о социальной и умственной активности», — предупредил эксперт.