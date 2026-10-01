«Сигнал тревоги»: Гериатр назвал признаки ухудшения здоровья, на которые мы не обращаем внимания
Гериатр Абраамян: слабость, одышка, отек являются тревожными сигналами организма
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет, падения и остеопороз, по словам специалистов, чаще всего подрывают здоровье пожилых людей. Причем это случается, как правило, очень неожиданно.
Врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с «Радио 1» рассказал, какие обследования важны именно в этом возрасте и какие симптомы часто пропускают сами пациенты и их близкие.
«Первое — это сердечно-сосудистые заболевания, в основном люди пожилого возраста болеют гипертонией, ишемической болезнью. Второе — онкологические заболевания. Профилактика — скрининги. Третье — падения, остеопороз, переломы — тоже за этим необходимо следить. Следует делать профилактику массы тела и мониторинг глюкозы», — сказал он.
В рамках диспансеризации, по его словам, для пожилых предусмотрен расширенный набор обследований.
«Обследование в приоритете у пожилых: измерение внутриглазного давления, аудиометрия, проверка слуха, осмотр стоп, ногтей — это профилактика синдрома диабетической стопы у тех, кто болеет сахарным диабетом. Скрининг остеопороза, денситометрия проводится женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Также лабораторный контроль выявления витамина D, B12, фолиевой кислоты», — перечислил Абраамян.
Особое внимание врач уделил ранним признакам ухудшения здоровья, которые остаются незамеченными.
«Часто пропускают слабость, одышку при различных повседневных делах, боли, отёки, температуру, кашель без температуры. Опять же, лихорадка. Забывчивость, потеря вещей. Нельзя забывать о социальной и умственной активности», — предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что диспансеризацию пожилым людям желательно проходить ежегодно.