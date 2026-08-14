«Патология щитовидной железы и аллергия»: Диетолог назвала неожиданные причины появления отеков
Диетолог Павлюк: отеки могут появляться из-за патологии щитовидной железы
Задержка жидкости в организме, проявляющаяся отеками, требует комплексного подхода к диагностике. Хотя коррекция рациона — включение воды, овощей и продуктов с Омега-3 — может облегчить состояние при незначительных нарушениях, основная причина часто кроется глубже: в дисбалансе белка, избытке натрия или сбоях в работе внутренних органов.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что причинами отека могут быть как продукты питания, так и серьезные заболевания, аллергии.
«Как правило, у людей отеки на лице и на руках из-за избытка соли, который сильно влияет на организм. Также провоцирует отеки дефицит белка. А еще отеки могут быть тревожным звонком о больном сердце, почках. Отеки на ногах могут свидетельствовать о проблемах с венами», — сказала она.
По словам эксперта, отёчность бывает аллергическая, например, при употреблении молочных продуктов.
«У некоторых моих пациентов после употребления молочки лицо становилось слегка отёчным, хотя не чесалось и не краснело. Так можно заметить непереносимость продуктов. Ещё есть патология щитовидной железы, в этом случае человек тоже выглядит отекшим», — поделилась Павлюк.
Она добавила, что зависимость от спиртных напитков тоже сопровождается большими отеками, потому что алкоголь распадается на свободно жирные кислоты и воду.