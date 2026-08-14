Диетолог Ямилова объяснила, почему лисички редко поражают паразиты
Главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, что лисички содержат хиноманнозу — соединение, способное уничтожать яйца и личинки паразитов. По этой причине грибники считают их одними из самых чистых грибов. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист отметила, что лисички подходят для диетического рациона. Они содержат растительный белок и пищевые волокна, при этом отличаются невысокой калорийностью.
По содержанию витамина D, витамина A, бета-каротина, меди и цинка лисички превосходят многие другие грибы. В порции весом 100 граммов может находиться примерно половина суточной нормы витамина D.
Ямилова добавила, что в пасмурную погоду грибы вырабатывают меньше этого витамина. Перед приготовлением лисички можно оставить под прямым солнцем на 15 минут — это поможет увеличить содержание витамина D, важного для иммунитета и здоровья костей.
Лисички собирают в хвойных, смешанных и берёзовых лесах, чаще всего — во влажных местах с мхом, опавшей хвоей и листьями. Они нередко растут группами возле сосен, елей, берёз и дубов, поэтому, найдя один гриб, стоит внимательно осмотреть участок рядом. Сезон обычно начинается в июне и продолжается до сентября–октября, если стоит тёплая и дождливая погода.
Собирать лисички лучше вдали от автотрасс, промышленных предприятий, свалок и городских окраин: грибы способны накапливать вредные вещества из почвы и воздуха. Для похода в лес используют корзину, а не полиэтиленовый пакет — так грибы меньше мнутся и дольше сохраняют свежесть. Не следует брать неизвестные или вызывающие сомнения грибы: у лисички есть похожие виды, некоторые из которых могут быть несъедобными.
Читайте также: