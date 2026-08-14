Диетолог Ямилова объяснила, почему лисички редко поражают паразиты

14 августа 2026, 10:41

Диетолог Ямилова: лисички содержат вещество, губительно действующее на паразитов

Фото: iStock/laigor

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, что лисички содержат хиноманнозу — соединение, способное уничтожать яйца и личинки паразитов. По этой причине грибники считают их одними из самых чистых грибов. Об этом пишет РИА Новости.