Диетолог Соломатина заявила о необходимости лечения ожирения

11 августа 2026, 23:41

Фото: iStock/Dacharlie

Ожирение официально признано заболеванием и требует лечения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что многим людям удается самостоятельно справиться с этой проблемой. Однако риски рецидива очень большие.





«Потому что, если не изменить подход к этой проблеме самого человека, невозможно справиться ни государству, ни органам здравоохранения, так же как с преступностью. Ведь не поставишь у каждого полицейского, и к каждому не прикрепишь персонального доктора, плюс психолога, плюс учителя», — пояснила она.