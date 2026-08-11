Диетолог Соломатина заявила о необходимости лечения ожирения
Ожирение официально признано заболеванием и требует лечения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что многим людям удается самостоятельно справиться с этой проблемой. Однако риски рецидива очень большие.
«Потому что, если не изменить подход к этой проблеме самого человека, невозможно справиться ни государству, ни органам здравоохранения, так же как с преступностью. Ведь не поставишь у каждого полицейского, и к каждому не прикрепишь персонального доктора, плюс психолога, плюс учителя», — пояснила она.
Соломатина подчеркнула, что склонность к ожирению у людей заложена генетически, поскольку человек, как и любое другое живое существо, нуждается в питательных веществах. Выживаемость у тех, кто смог накопить жировой ткани про запас, всегда была выше, чем у других, заключила диетолог.