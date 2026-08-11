«Убирают отеки»: диетолог рассказала о пользе кабачков
Диетолог Соломатина: кабачки убирают отеки и улучшают зрение
Кабачки содержат большое количество витаминов, а также богаты магнием, который успокаивают нервную систему и укрепляют костную ткань. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт уточнила, что овощ богат бета-каротином и витамином A, которые необходимы для обновления кожи и улучшения сумрачного зрения. В кабачке также есть калий, понижающий давление и выводящий лишнюю жидкость из организма.
«Содержащаяся в кабачке клетчатка очень щадящая. Она не царапает органы системы желудочно-кишечного тракта. Также в овоще находится много пектинов, которые становятся подпиткой для бактерий микробиома. От них зависят иммунная и нервная системы человека», — добавила Соломатина.
Диетолог посоветовала употреблять кабачки для профилактики атеросклероза, а также людям с повышенным уровнем холестерина, поскольку они не нагружают печень и содержат фермент, ускоряющий расщепление белка.
В свою очередь, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT призвала пересмотреть рацион после 40 лет, поскольку в этом возрасте в организме происходят определенные изменения.
«В этом возрасте у нас уже замедляется обмен веществ, есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что меняется обмен холестерина. После 40 лет у женщин начинают размягчаться кости. Поэтому правильный рацион — это как раз то, что может улучшить и поменять ситуацию», — пояснила специалист.
По ее словам, стоит отказаться от сладких напитков, конфет, белого хлеба, полуфабрикатов, фастфуда, а также жирного мяса и колбасных изделий. Мухина добавила, что после 40 лет стоит ограничить потребление кофе и алкоголя, поскольку эти напитки сказываются на гормональном фоне и приводят к гибели нейронов.