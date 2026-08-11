«Убирают отеки»: диетолог рассказала о пользе кабачков

11 августа 2026, 13:41

Диетолог Соломатина: кабачки убирают отеки и улучшают зрение

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Кабачки содержат большое количество витаминов, а также богаты магнием, который успокаивают нервную систему и укрепляют костную ткань. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт уточнила, что овощ богат бета-каротином и витамином A, которые необходимы для обновления кожи и улучшения сумрачного зрения. В кабачке также есть калий, понижающий давление и выводящий лишнюю жидкость из организма.





«Содержащаяся в кабачке клетчатка очень щадящая. Она не царапает органы системы желудочно-кишечного тракта. Также в овоще находится много пектинов, которые становятся подпиткой для бактерий микробиома. От них зависят иммунная и нервная системы человека», — добавила Соломатина.

«В этом возрасте у нас уже замедляется обмен веществ, есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что меняется обмен холестерина. После 40 лет у женщин начинают размягчаться кости. Поэтому правильный рацион — это как раз то, что может улучшить и поменять ситуацию», — пояснила специалист.