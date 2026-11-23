23 ноября 2026, 12:19

Психолог Матвеева: детям на Новый год нужны не дорогие подарки, а внимание

Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

Декабрь — время не только морозов и снега, но и неизбежной предпраздничной суматохи. В эти дни дети живут в особом ритме: репетиции утренников, написание писем Деду Морозу и предвкушение подарков полностью захватывают их внимание, превращая последний месяц года в настоящий марафон ожидания чуда. Однако, по словам специалистов, когда мы вспоминаем собственное детство, самые теплые моменты часто оказываются совсем не связаны с дорогими билетами и шумными елками.





Психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему простые повторяющиеся семейные ритуалы значат для ребенка больше, чем бесконечная череда развлечений, и как придумать традицию, которая станет частью семейной истории.





«Когда мы вспоминаем собственное детство, часто оказывается, что самые теплые воспоминания связаны с довольно-таки простыми вещами. Например, как всей семьей украшали елку, доставали старые игрушки, пекли печенье, смотрели любимый фильм или вместе готовили праздничный ужин», — сказала она.

«Причем традиция совершенно не обязана быть сложной или дорогой. Можно каждый год вместе выбирать одну новую елочную игрушку, или устраивать семейный вечер, когда все готовят печенье, или придумывать новогоднюю сказку, в которой каждый член семьи добавляет по одному предложению. Со временем такие маленькие повторяющиеся события могут стать важной частью семейной истории», — отметила психолог.

«Для создания хороших детских воспоминаний совершенно не обязательно превращать новогодние каникулы в бесконечный марафон мероприятий», — заключила собеседница.