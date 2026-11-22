22 ноября 2026, 09:55

Психолог Дегтярев: человек не повзрослел, если зависит от одобрения родителей

Фото: iStock/Drazen Zigic

Если человек не может принять ни одного решения без родительского одобрения — это сигнал психологической зависимости. Об этом сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ, психолог, член «Евразийской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии» (ЕКПП) Артем Дегтярев.