Психолог назвал признак, по которому можно определить, что человек не повзрослел
Если человек не может принять ни одного решения без родительского одобрения — это сигнал психологической зависимости. Об этом сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ, психолог, член «Евразийской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии» (ЕКПП) Артем Дегтярев.
По его словам, психологическая сепарация — это процесс, в ходе которого человек, взрослея, перестаёт полагаться на родителей как на главных авторитетов и учится самостоятельно принимать решения и управлять своей жизнью. Проблемы с сепарацией особенно заметны, когда интересы родителей и детей расходятся. Например, взрослый человек может хотеть сменить работу, переехать в другой город или завести отношения, которые не нравятся его семье. Если он испытывает чувство вины или боится потерять поддержку близких и отказывается от своих планов, это может указывать на недостаточную психологическую автономию, подчеркнул Дегтярёв.
Важно понимать, что желание советоваться с родителями не всегда свидетельствует о зависимости. Гораздо важнее, способен ли человек в конечном итоге принять решение, отличное от мнения родителей, и выдержать их несогласие с этим выбором, заключил психолог.
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