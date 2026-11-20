20 ноября 2026, 15:12

PLOS One: базовые человеческие ценности меняются в зависимости от времени года

Фото: iStock/lithiumcloud

Стремление к успеху, власти, соблюдению норм и заботе о других меняется в зависимости от времени года. К такому выводу пришла команда психологов Университета Британской Колумбии под руководством Радхи Базаз, изучив ответы почти 32 тысяч жителей США. Об этом пишет PLOS One.