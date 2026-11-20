Психологи обнаружили сезонные колебания человеческих ценностей
Стремление к успеху, власти, соблюдению норм и заботе о других меняется в зависимости от времени года. К такому выводу пришла команда психологов Университета Британской Колумбии под руководством Радхи Базаз, изучив ответы почти 32 тысяч жителей США. Об этом пишет PLOS One.
Ученые проанализировали результаты опросов за период с 2007 по 2020 год. Участники отвечали на 57 вопросов о десяти базовых ценностях по методике Шварца. Исследователи распределили ответы по 52 неделям условного календарного года и проверили, повторяются ли изменения в одни и те же сезоны. После 14 пересчетов устойчивые колебания сохранились для четырех ценностей. Так, стремление следовать социальным нормам достигало максимума в феврале и марте, а минимума — в августе и сентябре.
Значимость власти и личных достижений возрастала в январе и начале февраля. Второй подъем приходился на июль. Благожелательность достигала двух равных пиков — в апреле и октябре. Авторы осторожно объясняют возможные причины таких циклов. По их предположению, стремление соблюдать нормы связано с быстрым изменением продолжительности светового дня весной и осенью. В это время люди могут острее ощущать нестабильность и сильнее тяготеть к привычным правилам.
Зимний рост значимости власти и достижений исследователи связывают с началом нового года. Этот период побуждает людей ставить перед собой цели. Причины двух пиков благожелательности пока остаются неясными. Психологи считают, что сезонные изменения стоит учитывать при проведении исследований. Если опросы проходят в разные месяцы, время года может повлиять на сопоставимость результатов и затруднить их воспроизведение.
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