«Сенницкая библиотека графини Келлер» проводит мастер-класс «Подарок на Новый год»
В музее «Сенницкая библиотека графини Келлер» в городском округе Коломна стартовала серия мастер-классов «Подарок на Новый год». Программа творческих занятий объединяет историю и науку, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Музей приглашает взрослых и детей погрузиться в атмосферу дореволюционного праздника.
«Экскурсовод расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года в старинной графской усадьбе: как наряжали ёлку, какие книги читали детям в зимние вечера, какие подарки прятали среди ветвей, как готовили рождественские сладости. Во время научной части занятия гости изучат строение кристаллов минералов и сахара под микроскопом, а затем покроют блестящей карамельной оболочкой орех или дольку мандарина, превратив их в «драгоценный хрусталь», – рассказали в пресс-службе.
В завершении пройдёт творческая часть – Рождественская мастерская Чарльза Диккенса. Участники изготовят подарок своими руками. Это будет викторианская игрушка, которую можно забрать с собой.
«Приглашаем детей и родителей в усадьбу Сенницы, где в старинной библиотеке графини Келлер оживут семейные истории, рождественские сказки и праздничные традиции XIX столетия. Здесь откроется настоящая рождественская мастерская. Каждый участник приготовит подарок. Первый – для близкого человека: мамы, папы, бабушки, дедушки, друга или того, кого особенно хочется порадовать. Второй – для ребёнка, с которым мы, возможно, никогда не встречались, но которому особенно нужны забота, внимание и праздничная радость. В этом поможет произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», – рассказали в музее.
Мастер-классы «Подарок на Новый год» проходят еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье, а также все январские праздники до 15 января. Продолжительность занятия – 60 минут
Адрес музея: Московская обл., городской округ Коломна, село Сенницы-2, ул. Луговая, дом № 65.
Билеты можно приобрести по ссылке.