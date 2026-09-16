«Печенье, цветы и 50 грамм»: Россиянам рассказали, что можно и нельзя оставлять на могилках

16 сентября 2026, 16:56

Эзотерик Рзаев: религия не запрещает оставлять печенье на могилках для бедных

Фото: iStock/Аndrey Sayfutdinov

Власти в российских регионах начали вводить запреты для посетителей кладбищ. Они попросили не оставлять на кладбищах конфеты и другую еду из-за активных вылазок медведей, которые ищут пропитание.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что оставлять еду на могилках можно, а вот пластиковые цветы не стоит.





«Я всегда против того, что люди вставляют на кладбище пластмассовые цветы. Они теряют цвет, окраску — и потом остаются на Земле, превращаясь в мусор. Туда надо бросать пшеницу, зерно, чтобы птички кушали, белки что-то съели — это все часть природы», — сказал он.

«Это благое дело. Мы помогаем бездомным, детям. А душа умерших радуется. Даже если бы Христос был рядом, он бы сказал: "Радуйте детей, кормите бедных". Но когда люди открывают печенье и бросают пакетики за землю — вот, что очень плохо. С этим надо бороться», — отметил эзотерик.

«Даже если они говорят, что такая еда привлекает хищников, нужно разобраться, почему медведи выходят из леса. Точно не из-за печенья на могилках. Это воспитание нашего общества, традиции русской, славянской культуры», — резюмировал собеседник.