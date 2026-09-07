Филипп Киркоров откроет мемориал родителям на Троекуровском кладбище

07 сентября 2026, 14:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Певец Филипп Киркоров 9 сентября представит семейный мемориал на Троекуровском кладбище в Москве. В одном захоронении артист решил соединить память об отце, матери и бабушке. Об этом сообщает StarHit.





Церемония пройдет на 21-м участке кладбища, где покоится Бедрос Киркоров. Народный артист России умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет.



После смерти отца Киркоров задумался о создании родового места памяти. Для этого он организовал перевозку в Москву урн с прахом матери Виктории Марковны и бабушки. Ранее они находились в Софии. Артисту пришлось решать ряд юридических вопросов, связанных с оформлением документов в Болгарии.



Виктория Киркорова скончалась в 1994 году, в день рождения сына. Тогда Филиппу Киркорову исполнилось 27 лет. Певец не раз говорил, что смерть матери стала для него тяжелой личной утратой. Исполнитель контролировал работу над памятником и уделял внимание его оформлению. На открытие он позвал родных, друзей и коллег.



Дата церемонии имеет для семьи особое значение. Как рассказал Киркоров, 9 сентября связано с воспоминаниями Бедроса Киркорова о событиях 1944 года и освобождении Болгарии от нацистов.





«Для Бедроса 9 сентября было не просто страницей истории, а днем памяти и благодарности поколению победителей. Особенно важно сегодня сохранять память о том, какую роль в освобождении Болгарии от нацизма сыграл советский солдат», — отметил артист.