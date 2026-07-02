Видел могилы и просил о смерти: Натали раскрыла жуткую правду об уходе мужа. О чем молчала певица и в каком аду ей пришлось жить
Сценический образ Натали прочно закрепился в сознании публики как воплощение женственности и оптимизма. Зрители видели перед собой успешную артистку, чья личная жизнь казалась образцом для подражания. Однако это была лишь иллюзия. За внешним благополучием скрывались серьёзные испытания, превратившие жизнь певицы и её супруга в постоянную борьбу. Почему Александр Рудин, которого она называла главной опорой, просил о смерти и как певица пережила эту потерю — читайте в материале «Радио 1».
История любви, которая длилась больше трёх десятилетийСоюз Натали и Александра Рудина долгое время считался одним из самых прочных и образцовых в мире российского шоу-бизнеса. Судьба свела их ещё в юности, и вместе им предстояло пройти огромный путь — от самых первых робких шагов на сцене до момента, когда певица стала по-настоящему всенародно любимой.
Александр выступал не просто в роли супруга, он был тем человеком, который годами выстраивал карьеру любимой женщины, помогал с выбором репертуара и стратегических решений, оставаясь надёжным тылом и главной опорой. В своих многочисленных интервью артистка не раз признавалась, что их семейная жизнь напоминает настоящую сказку. В ней всегда находилось место искренним чувствам, взаимовыручке и совместным планам на будущее. Путь к семейному счастью оказался непростым. Паре пришлось пережить тяжёлые времена, связанные с долгими попытками стать родителями. Однако эти испытания не сломили супругов, а лишь сплотили ещё сильнее. В итоге судьба улыбнулась, и на свет появились трое сыновей. Натали всегда называла своих мальчишек самым большим подарком и главным смыслом своей жизни.
Момент, когда жизнь перестала быть прежнейПо словам исполнительницы, роковой поворот в их жизни произошёл после пандемии. Переболев, Александр Рудин столкнулся с серьёзными нарушениями сна и тяжёлыми эмоциональными сбоями. Сначала семья воспринимала это как обычные постковидные осложнения, которые со временем должны были пройти сами собой.
Но вместо облегчения состояние мужчины только ухудшалось, вызывая всё большую тревогу. Артистка вспоминала, что муж мучился от постоянного беспокойства и изнуряющих панических атак и иногда произносил такие вещи, которые было просто невозможно логически объяснить. Родные до последнего верили в благоприятный исход и упорно боролись за его здоровье. Натали искренне надеялась, что назначенная терапия даст результат и их привычный счастливый быт скоро наладится.
Недуг, как «сущий ад»В одном из интервью певица откровенно поведала о тяжёлых симптомах супруга. В последние годы жизни муж Натали страдал от тяжёлых психических расстройств, включая галлюцинации, потерю памяти и жуткие видения. Александру постоянно чудились пугающие образы и звуки, а иногда он даже слышал несуществующие голоса.
Натали признавалась, что слушать эти исповеди было невыносимо больно. Несмотря на усилия врачей и отчаянные попытки семьи помочь, болезнь неуклонно прогрессировала, причиняя невыносимые муки как самому больному, так и его близким.
«Я надеялась, что ему станет лучше. Но, к сожалению, его болезнь лишь ухудшалась», — поделилась она в программе «Секрет на миллион».
О чём ей было больнее всего говоритьНатали рассказала о мучительных двух годах борьбы с болезнью мужа, который из-за невыносимых психических страданий просил о смерти. Подобные откровения становились суровым испытанием для всей семьи. Рудина не скрывала, что эти слова буквально рушили её внутренний мир. Супруге приходилось смотреть на страдания человека, которому она отдала более 30 лет своей жизни. Ей приходилось совмещать уход за Александром с работой и заботой о детях. Поэтому теперь эстрадная певица предпочитает называть случившееся не внезапной трагедией, а закономерным завершением долгого и болезненного пути.
Дата, которую невозможно забытьИюль 2023 года стал чёрной датой в биографии певицы, навсегда разделив жизнь женщины на «до» и «после». Ушёл из жизни Александр Рудин, и Натали осталась одна с тремя сыновьями. Утром 30 июля перед завтраком Рудин решил выйти из дома, пока его супруга готовила завтрак.
«Сказал: «Я пойду пройдусь, сейчас приду». И я, значит, смотрю в окошечко, а его нет, не выходит из подъезда. Думаю, ну все, значит пошёл ноги тренировать. У меня завтрак ещё на плите. И я подхожу к нашему столу в гостиной, дальше звук, и понимаю — произошло что-то неизбежное», — поделилась Натали в программе «Секрет на Миллион».Она кинулась к нему, ещё не веря, что случилось худшее. Сознание отказывалось принимать реальность.
«Я просто вижу его, что он лежит вот здесь, на камушках. Не понимала, что он умер, потому что я его целую, трогаю, глаза открываются. Я не видела никогда смерть так близко, поэтому для меня он был совершенно живой», — разоткровенничалась вдова.Артистка откровенно признавалась, что очень долго не могла смириться с этой страшной утратой. В одном из интервью она сказала: «Это же сердце, это же душа, которую я так любила». Общаясь с прессой, она избегала любых подробностей, стараясь укрыться от посторонних глаз и переживать своё горе в одиночестве. И только спустя полтора года исполнительница собралась с силами, чтобы во всеуслышание поделиться наболевшим. Певица поведала, что смогла вернуться к привычной жизни, в том числе благодаря психологу.
«Я без психолога бы тоже не вышла. Это было неизбежно», — рассказала Натали в эфире программы.Откровение звезды 90-х стало не просто попыткой осмыслить случившееся, а пронзительной исповедью о великой любви, которая оказалась совершенно беззащитной перед лицом тяжёлого недуга.
Что заставило Натали нарушить молчание спустя годыПосле смерти мужа исполнительница хита «Ветер с моря дул» практически исчезла из медийного поля. Интервью стали редкостью, а тема личной утраты оставалась под запретом. Но со временем артистка поняла: молчание не приносит облегчения.
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И тогда вдова решилась на откровенный разговор — как способ сохранить память о том, кто был рядом с ней большую часть жизни. В беседах с журналистами телеведущая не раз подчёркивала: она не хотела бы, чтобы жизнь Александра сводилась лишь к трагической концовке. В её памяти он навсегда останется любящим мужем, отцом и человеком, который долгие годы был надёжной опорой.
Путь, который она продолжает без негоВозвращение к профессиональной деятельности оказалось для звезды непростым испытанием. Артистка откровенно делилась, что на первых порах её накрывала невыносимая тоска и приходилось буквально заново учиться существовать в мире, где больше нет верного спутника.
«И на съёмки я выходила, и в эфиры, и пыталась улыбаться, и выполняла свою работу. Сейчас я даже не представляю, как у меня это получалось», — рассказала певица Натали в интервью «Пятому каналу».Справиться с этой болью помогали сыновья, творчество и тепло неравнодушных людей, и теперь она чувствует себя «обновлённой» и готовой к новым творческим проектам.
«Мне нужно похоронить себя прежнюю. Иначе бесконечно хочется к Саше. Но у меня все-таки есть задача восстановиться и опять стать тёплой, открытой, честной», — говорила поп-звезда изданию «NEWS.ru».Певица выкупила участок рядом с захороненным мужем и установила на могиле двойной памятник.
«Начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — призналась она.Артистка утверждает, что получает от супруга «послания». В связи с этим Рудина отказалась от исполнения грустных песен.