Видел могилы и просил о смерти: Натали раскрыла жуткую правду об уходе мужа. О чем молчала певица и в каком аду ей пришлось жить

02 июля 2026, 17:23

Натали (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия»)

Сценический образ Натали прочно закрепился в сознании публики как воплощение женственности и оптимизма. Зрители видели перед собой успешную артистку, чья личная жизнь казалась образцом для подражания. Однако это была лишь иллюзия. За внешним благополучием скрывались серьёзные испытания, превратившие жизнь певицы и её супруга в постоянную борьбу. Почему Александр Рудин, которого она называла главной опорой, просил о смерти и как певица пережила эту потерю — читайте в материале «Радио 1».





Содержание История любви, которая длилась больше трёх десятилетий Момент, когда жизнь перестала быть прежней Недуг, как «сущий ад» О чём ей было больнее всего говорить Дата, которую невозможно забыть Что заставило Натали нарушить молчание спустя годы Путь, который она продолжает без него

История любви, которая длилась больше трёх десятилетий

Натали (Фото: кадр из эфира программы «Привет, Андрей!»)

Момент, когда жизнь перестала быть прежней

Недуг, как «сущий ад»

«Я надеялась, что ему станет лучше. Но, к сожалению, его болезнь лишь ухудшалась», — поделилась она в программе «Секрет на миллион».

О чём ей было больнее всего говорить



Александр Рудин (Фото: Инстаграм* /@natali_star74)

Дата, которую невозможно забыть

«Сказал: «Я пойду пройдусь, сейчас приду». И я, значит, смотрю в окошечко, а его нет, не выходит из подъезда. Думаю, ну все, значит пошёл ноги тренировать. У меня завтрак ещё на плите. И я подхожу к нашему столу в гостиной, дальше звук, и понимаю — произошло что-то неизбежное», — поделилась Натали в программе «Секрет на Миллион».

«Я просто вижу его, что он лежит вот здесь, на камушках. Не понимала, что он умер, потому что я его целую, трогаю, глаза открываются. Я не видела никогда смерть так близко, поэтому для меня он был совершенно живой», — разоткровенничалась вдова.

«Я без психолога бы тоже не вышла. Это было неизбежно», — рассказала Натали в эфире программы.

Что заставило Натали нарушить молчание спустя годы

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Путь, который она продолжает без него

«И на съёмки я выходила, и в эфиры, и пыталась улыбаться, и выполняла свою работу. Сейчас я даже не представляю, как у меня это получалось», — рассказала певица Натали в интервью «Пятому каналу».



Памятник (Фото: Инстаграм* /@natali_star74)

«Мне нужно похоронить себя прежнюю. Иначе бесконечно хочется к Саше. Но у меня все-таки есть задача восстановиться и опять стать тёплой, открытой, честной», — говорила поп-звезда изданию «NEWS.ru».

«Начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — призналась она.