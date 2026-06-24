Пенсионные выплаты с 1 июля: новый порядок зачисления на карту
Во избежание задержек с зачислением гражданам следует заблаговременно проверить актуальность банковских реквизитов. С 1 июля в России вступают в силу обновлённые правила перечисления пенсий и социальных выплат на банковские счета. Изменения связаны с введением единых стандартов расчётов и усилением защиты средств граждан. Получателям не потребуется переоформлять документы для продолжения выплат, однако требования к банковским картам и проверке данных ужесточатся. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Переход на национальную платёжную систему: всё, что нужно знать о новых правилах получения государственных выплатКлючевым условием для безналичного получения государственных выплат станет использование карты национальной платёжной системы «Мир». Именно она будет основным инструментом для перечисления пенсий и пособий. Пенсионерам, которые до сих пор получают деньги на карты международных платёжных систем, банки обязаны обеспечить переход на новый формат. Как правило, кредитная организация самостоятельно выпускает карту «Мир», привязывает её к уже открытому счёту клиента и перенаправляет будущие выплаты на новый платёжный инструмент. В отдельных случаях банк может запросить личное присутствие получателя в отделении для переоформления услуги до установленного срока. При этом счёт обычно остаётся прежним — меняется лишь карта, через которую клиент получает доступ к средствам. Зачисление выплат на старые карты прекращается. Если платёжный инструмент не соответствует новым требованиям, перевод могут отклонить, а деньги вернутся в Социальный фонд России.
Новые меры безопасности при зачислении пенсийБанки усилят контроль за соответствием данных получателя выплаты и владельца карты. Пенсия должна зачисляться исключительно на счёт самого гражданина, а не на карту родственника или третьего лица по устной договорённости. Особое внимание уделят подозрительным операциям после зачисления средств.
Например, если крупная часть суммы сразу переводится на сторонние счета, банк может запросить дополнительные подтверждения. В таких случаях клиента могут попросить пройти проверку, предоставить документы или выбрать иной способ получения пенсии. По-прежнему доступны выдача наличных в кассе, получение на почте или доставка на дом. Также усилят контроль за неактивными счетами. Если по карте длительное время нет операций, кроме регулярного поступления пенсии, а сам клиент не выходит на связь, банк может расценить это как потенциальный риск.
Как сохранить право на получение пенсии при ужесточении контроляПри подозрениях кредитная организация совместно с Социальным фондом может проверить актуальность персональных данных, адрес проживания и подтвердить, что деньги получает именно законный владелец. Несмотря на ужесточение порядка, россияне сохраняют право выбора способа получения выплат.
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Наличные через почту и доставка на дом останутся доступными там, где это предусмотрено региональными нормами. При наличии активной карты «Мир» пенсия по умолчанию будет перечисляться безналичным способом. Чтобы избежать проблем, лучше заранее проверить банковские реквизиты.
Стоит убедиться, что выплаты приходят именно на карту «Мир», открытую на имя получателя. Также рекомендуется обновить контактные и паспортные данные в банке и в Социальном фонде. Карту и ПИН-код нельзя передавать никому, даже родственникам. Если нужно, чтобы деньгами распоряжался кто-то другой, лучше оформить доверенность у нотариуса.