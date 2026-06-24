Пенсионные выплаты с 1 июля: новый порядок зачисления на карту

24 июня 2026, 12:17

istockphoto/Denis Vostrikov

Во избежание задержек с зачислением гражданам следует заблаговременно проверить актуальность банковских реквизитов. С 1 июля в России вступают в силу обновлённые правила перечисления пенсий и социальных выплат на банковские счета. Изменения связаны с введением единых стандартов расчётов и усилением защиты средств граждан. Получателям не потребуется переоформлять документы для продолжения выплат, однако требования к банковским картам и проверке данных ужесточатся. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Переход на национальную платёжную систему: всё, что нужно знать о новых правилах получения государственных выплат Новые меры безопасности при зачислении пенсий Как сохранить право на получение пенсии при ужесточении контроля

Переход на национальную платёжную систему: всё, что нужно знать о новых правилах получения государственных выплат

Новые меры безопасности при зачислении пенсий



istockphoto/Dmitry Andreev

Как сохранить право на получение пенсии при ужесточении контроля