Во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола

24 июня 2026, 14:08

Фото: iStock/globalmoments

Во Франции зафиксировали первый случай заражения лихорадкой Эбола — заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго. Об этом пишет Parisien со ссылкой на Минздрав страны.