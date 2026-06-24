Во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола
Во Франции зафиксировали первый случай заражения лихорадкой Эбола — заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго. Об этом пишет Parisien со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, зараженный недавно посещал один из регионов ДРК, где циркулирует вирус. После подтверждения заболевания пациента немедленно госпитализировали, сейчас его состояние стабильно.
Специалисты проводят отслеживание контактов, ситуация находится под «очень пристальным» наблюдением. При этом в министерстве отметили, что риск распространения вируса в Европе невысок.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, которая представляет опасность для других стран. По информации ВОЗ, региональный риск распространения вируса оценивается как высокий.
По последним данным, в Конго вирус привел к заражению более тысячи человек, 267 из них погибли. Это самый высокий показатель числа подтвержденных случаев за первый месяц эпидемии.
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