С колокольни Спаса на Крови в Петербурге сняли верхние строительные леса

24 июня 2026, 14:10

Фото: iStock/TomasSereda

В Санкт-Петербурге сняли верхние строительные леса с колокольни храма Спас на Крови, после чего открылся обзор на золотой крест, венчающий звонницу.





По данным «Петербургского дневника», работы по реставрации храма начали проводить в 2024 году. Завершить их планируют до конца текущего. До этого издание сообщало, что в Спас на Крови вернули три «топазовых» креста горного хрусталя, которые ранее были утрачены.



Директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров уточнил, что при работе над проектом было много трудностей, однако все удалось успешно завершить.





«Сначала были установлены два боковых креста, а затем последний — центральный. Однако результат получился блестящий. Екатеринбургские камнерезы — лучшие мастера в своем ремесле», — отметил Мудров.