В Петербурге проведут Фестиваль мастеров России
В Санкт-Петербурге 24 июня в Доме журналиста начнется Фестиваль мастеров России, в рамках которого можно будет попробовать и купить товары отечественных производителей. Мероприятие приурочили ко Дню дружбы и единения славян.
Ярмарка будет проходить с 24 по 27 июня с 11:00 до 21:00. Для посетителей подготовили модные показы, театральные и музыкальные номера, мастер-классы для детей и взрослых.
Автор межрегионального коллективного проекта «Фестиваль мастеров России» Виктория Арсенева рассказала «Петербургскому дневнику», что на мероприятии представят товары 20 производителей из Петербурга, Ленинградской области и Тамбова.
«Мы стараемся предоставлять места тем производителям, чьи товары отражают культурный код региона, потому что идем к формированию регионального бренда. Более того, каждый из производителей создает что-то специально для нашей ярмарки», — отметила Арсенева.
Так, на мероприятии можно будет найти оригинальные модели одежды, украшения, аксессуары и предметы интерьера, а также попробовать «горячее» мороженое с фруктами и продегустировать пряники с петербургскими котами.
Официальную церемонию открытия запланировали на 17:15 25 июня. Вход для жителей и гостей Петербурга будет свободный.