В Петербурге проведут Фестиваль мастеров России

24 июня 2026, 13:18

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге 24 июня в Доме журналиста начнется Фестиваль мастеров России, в рамках которого можно будет попробовать и купить товары отечественных производителей. Мероприятие приурочили ко Дню дружбы и единения славян.





Ярмарка будет проходить с 24 по 27 июня с 11:00 до 21:00. Для посетителей подготовили модные показы, театральные и музыкальные номера, мастер-классы для детей и взрослых.



Автор межрегионального коллективного проекта «Фестиваль мастеров России» Виктория Арсенева рассказала «Петербургскому дневнику», что на мероприятии представят товары 20 производителей из Петербурга, Ленинградской области и Тамбова.





«Мы стараемся предоставлять места тем производителям, чьи товары отражают культурный код региона, потому что идем к формированию регионального бренда. Более того, каждый из производителей создает что-то специально для нашей ярмарки», — отметила Арсенева.