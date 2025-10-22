22 октября 2025, 12:04

Эксперт по пенсии Звенигородский: новая мера усилит настороженность к женщинам

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Государственная Дума рассматривает законопроект, который упрощает для женщин формирование пенсии во время отпуска по уходу за ребенком. Новые правила позволят засчитывать в стаж весь период декрета до 3 лет на каждого ребенка, даже если до его начала у матери был минимальный официальный трудовой опыт.





Эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в беседе с «Радио 1» рассказал, в чем суть изменений и на какую прибавку можно рассчитывать.







В чем суть нововведений?

«Не сказал бы, что изменения кардинальные. Это общее системное улучшение пенсионного законодательства. И здесь просто причесываются некоторые нормы», — уточнил эксперт.

Что меняется для матерей?

«Хоть сколько-то отработать»: какой нужен стаж?

«Они как раз сейчас об этом договариваются. На мой взгляд, если человек хочет получать трудовую пенсию, должно быть 15 лет общего стажа. А женщине, как я понимаю, минимальный стаж установят, хотя бы лет пять», — предположил эксперт.

Фото: iStock/galitskaya



На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать?

Риски для женщин на рынке труда

«Это, получается, мера поддержки именно сельских жителей и граждан. Инициатива направлена на поддержку женщин, ориентированных на создание большой семьи, а не на построение карьеры», — отметил он.

Что делать, чтобы баллы учли?

«Если мы говорим самозанятых, про сектор услуг, то им нужно будет думать о том, чтобы узакониться для пользования этими нормами», — предупредил спикер.

Когда ждать принятия закона?