Пенсия за декрет: Стало известно, что меняется для российских матерей
Эксперт по пенсии Звенигородский: новая мера усилит настороженность к женщинам
Государственная Дума рассматривает законопроект, который упрощает для женщин формирование пенсии во время отпуска по уходу за ребенком. Новые правила позволят засчитывать в стаж весь период декрета до 3 лет на каждого ребенка, даже если до его начала у матери был минимальный официальный трудовой опыт.
Эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в беседе с «Радио 1» рассказал, в чем суть изменений и на какую прибавку можно рассчитывать.
В чем суть нововведений?
Главное предложение — позволить женщинам формировать пенсионные накопления во время всего отпуска по уходу за ребенком, даже при минимальном трудовом стаже до первого декрета.
«Не сказал бы, что изменения кардинальные. Это общее системное улучшение пенсионного законодательства. И здесь просто причесываются некоторые нормы», — уточнил эксперт.
Что меняется для матерей?
Звенигородский выделил два ключевых изменения: пенсионный стаж будет начисляться за весь период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет на каждого из детей; это условие становится безусловным правом, аналогичным учету службы в армии для мужчин.
«Хоть сколько-то отработать»: какой нужен стаж?
Важным нововведением является условие о наличии у женщины любого минимального официального трудового стажа до рождения первого ребенка. Точный его срок еще обсуждается.
«Они как раз сейчас об этом договариваются. На мой взгляд, если человек хочет получать трудовую пенсию, должно быть 15 лет общего стажа. А женщине, как я понимаю, минимальный стаж установят, хотя бы лет пять», — предположил эксперт.
При этом для матерей с большим количеством детей (трое и более) этот порог может быть снижен.
На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать?
На практике пенсионная прибавка за счет декретных баллов оказывается довольно скромной. С учетом собственно заработанных баллов за трудовую деятельность, итоговая пенсия женщин, много времени посвятивших уходу за детьми, часто оказывается близка к социальному минимуму, до которого государство доплачивает из бюджета.
Риски для женщин на рынке труда
Эксперт не исключил, что новая мера может усилить настороженное отношение работодателей к молодым соискательницам.
«Это, получается, мера поддержки именно сельских жителей и граждан. Инициатива направлена на поддержку женщин, ориентированных на создание большой семьи, а не на построение карьеры», — отметил он.
Что делать, чтобы баллы учли?
Учет пенсионных прав будет происходить автоматически для тех, кто работает официально. Вся информация передается работодателем в Социальный фонд России.
«Если мы говорим самозанятых, про сектор услуг, то им нужно будет думать о том, чтобы узакониться для пользования этими нормами», — предупредил спикер.