В Кашире высадили Аллею отцов

21 октября 2025, 16:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Аллея отцов появилась в Кашире у входа в городской парк. Там в честь Дня отца высадили кусты снежнеягодника. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие провели в рамках акций партии «Единая Россия» «Крепкая семья» и «Центр притяжения — городской парк». Участие в посадках приняли молодогвардейцы, их отцы, члены местного Совета депутатов, депутат Госдумы Андрей Голубев и директор городского парка, координатор проекта «Центра притяжения — городской парк» Олеся Кожадей.





«Совместно с каширянами положили начало «Отцовского парка» — высадили первую аллею саженцев снежноягодника. Верю, что это место станет новой точкой притяжения для семей», — сказал Андрей Голубев.