Житель Подмосковья лишил пенсионерку квартиры и похитил у нее миллионы рублей

22 октября 2025, 04:57

МВД задержало мошенника из Подмосковья, похитившего 5,5 млн рублей у пенсионерки

Фото: iStock/nelyninell

Мужчина из Подмосковья обманул 81-летнюю жительницу Кабардино-Балкарской Республики (КБР) и похитил у нее более пяти миллионов рублей. Пенсионерка обратилась в полицию, где ей помогли вычислить афериста. О задержании мошенника сообщили в пресс-службе МВД по КБР.





Пострадавшая стала жертвой обмана, решив продать квартиру в городе Нальчике в прошлом году. 41-летний житель Подмосковья, ранее работавший в сфере недвижимости, предложил ей свою помощь. Примечательно, что обманщик знал сына пенсионерки, поэтому та решила довериться незнакомцу.



