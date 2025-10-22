Житель Подмосковья лишил пенсионерку квартиры и похитил у нее миллионы рублей
МВД задержало мошенника из Подмосковья, похитившего 5,5 млн рублей у пенсионерки
Мужчина из Подмосковья обманул 81-летнюю жительницу Кабардино-Балкарской Республики (КБР) и похитил у нее более пяти миллионов рублей. Пенсионерка обратилась в полицию, где ей помогли вычислить афериста. О задержании мошенника сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Пострадавшая стала жертвой обмана, решив продать квартиру в городе Нальчике в прошлом году. 41-летний житель Подмосковья, ранее работавший в сфере недвижимости, предложил ей свою помощь. Примечательно, что обманщик знал сына пенсионерки, поэтому та решила довериться незнакомцу.
Мошенник обещал приобрести для жительницы Нальчика земельный участок с домом в Железноводске. Однако своего слова он не сдержал. Вскоре после оформления доверенности и продажи жилья за пять с половиной миллионов рублей аферист исчез. Сын пострадавший пытался с ним встретиться, но безуспешно.
Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России «Нальчик» удалось найти и задержать злоумышленника в Москве. Мужчина признался, что потратил деньги по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.