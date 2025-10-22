Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений, которое действовало в стране с 2022 года. Об этом напомнил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Он пояснил, что сейчас предусмотрено продление на три года водительских удостоверений, сроки действия которых истекли (либо истекают) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
Однако для удостоверений, срок которых заканчивается после 1 января 2026 года, автоматического продления не произойдет.
Тем людям, которые уже воспользовались автопродлением, необходимо внимательно следить за датой окончания действия своих прав. Ее можно найти в удостоверении.
Водителям важно знать день, после которого их документ станет недействительным, потому что иначе можно случайно нарушить закон, забыв продлить права в стандартном порядке.
Ранее сообщалось, что в России готовится законодательная инициатива, согласно которой употребление некоторых медикаментов может стать причиной лишения водительских прав.
Перечень запрещённых веществ определит правительство РФ. В список могут войти снотворные и седативные препараты.