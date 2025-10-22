Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 1 января 2026 года

22 октября 2025, 04:20

Фото: iStock/disqis

С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений, которое действовало в стране с 2022 года. Об этом напомнил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.





Он пояснил, что сейчас предусмотрено продление на три года водительских удостоверений, сроки действия которых истекли (либо истекают) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.



Однако для удостоверений, срок которых заканчивается после 1 января 2026 года, автоматического продления не произойдет.



