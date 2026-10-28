«Перед вами человек»: Стали известны главные проблемы, с которыми сталкиваются современные врачи

28 октября 2026, 12:26

Врач Лисин: врачам мешает работать недоверие пациента

Фото: iStock/demaerre

Ссылки на Интернет и советы соседки, скрытые симптомы, недоверие к назначениям — с этим врачи сталкиваются ежедневно. Как пациенту и врачу найти общий язык, с чего начать разговор на приёме и что делать, если доверия не возникло?





Заместитель главного врача Долгопрудненской больницы Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» отметил, что от врача ни в коем случае нельзя скрывать какие-либо волнующие симптомы.





«Я бы посоветовал пациентам понимать, что они пришли к человеку. И хоть перед ними сидит врач в белом халате, но всё равно он человек, и разговор должен быть соответствующим, потому что нередко бывает, что пациенты ведут себя не вполне адекватно, и это не настраивает врача на позитивное общение», — сказал он.

«Это заложено в нашей отечественной медицине и в страховой медицине. Поэтому пациенту надо не бояться. Типичное проявление недоверия — когда в ответ на назначение пациент говорит: "А вы знаете, я читала в Интернете" или "У моей соседки было обычно...". Дело врача — объяснять. Это входит в его функционал. Сейчас медицина доказательная», — подчеркнул Лисин.

«Когда адекватные пациенты и адекватные врачи, как правило, результат всегда бывает нормальный», — заключил собеседник.