Врач объяснил, почему важно прививаться от гриппа каждую осень
Осенью начинается сезон гриппа и ОРВИ. Вирусы постоянно меняются, поэтому ученые ежегодно обновляют состав вакцин против гриппа. О том, как распространяется инфекция и почему важна прививка, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По словам эксперта, вирусы гриппа типов A и B вызывают сезонные эпидемии у людей. Грипп типа A также способен поражать животных, включая птиц и свиней. Если новый для человека вирус приобретает способность устойчиво передаваться между людьми, возникает угроза пандемии.
Заразиться гриппом можно еще до появления симптомов. Наиболее заразен человек обычно в первые три дня болезни, а передавать вирус он может в течение пяти-семи дней. Поэтому заболевшим важно оставаться дома, чтобы не подвергать окружающих риску заражения.
Мутации помогают вирусам частично обходить иммунную защиту, а приобретенный иммунитет со временем ослабевает. Поэтому ВОЗ ежегодно пересматривает состав вакцин с учетом штаммов, которые могут распространиться в новом сезоне. Для сезона 2026/2027 в Северном полушарии организация рекомендовала обновить все три основных компонента вакцины против гриппа.
Чуланов подчеркнул, что прививка обычно переносится хорошо. После вакцинации возможны боль в месте укола, небольшое повышение температуры и недомогание, которые, как правило, быстро проходят. Перед прививкой врач учитывает состояние здоровья человека и возможные противопоказания. Для формирования иммунной защиты обычно требуется около двух недель.
При этом грипп нельзя считать безобидным заболеванием. Он может привести к пневмонии, воспалению сердечной мышцы, осложнениям со стороны почек и других органов, а также обострить хронические болезни. В тяжелых случаях инфекция может угрожать жизни.
Особенно высок риск осложнений у пожилых людей, маленьких детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Однако тяжелое течение возможно и у молодых людей без известных проблем со здоровьем. По словам специалиста, вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики тяжелого гриппа и его последствий.
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