Врач объяснил, почему важно прививаться от гриппа каждую осень

23 октября 2026, 10:45

Врач Чуланов: вакцинация снижает риск осложнений, госпитализации и смерти

Фото: istockphoto / MargJohnsonVA

Осенью начинается сезон гриппа и ОРВИ. Вирусы постоянно меняются, поэтому ученые ежегодно обновляют состав вакцин против гриппа. О том, как распространяется инфекция и почему важна прививка, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.