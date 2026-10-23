Подмосковные врачи спасли новорождённого с опухолями в сердце

23 октября 2026, 14:26

оригинал Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Новорождённого мальчика, появившегося на свет с множественными опухолями в обоих желудочках сердца и головном мозге, спасли врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Одна из опухолей почти перекрыла выход из левого желудочка в аорту, что грозило летальным исходом.





«Состояние пациента было практически критическим. В ходе первой — экстренной — операции у младенца удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце», — рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.