Подмосковные врачи спасли новорождённого с опухолями в сердце
Новорождённого мальчика, появившегося на свет с множественными опухолями в обоих желудочках сердца и головном мозге, спасли врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Одна из опухолей почти перекрыла выход из левого желудочка в аорту, что грозило летальным исходом.
«Состояние пациента было практически критическим. В ходе первой — экстренной — операции у младенца удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце», — рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.После вмешательства состояние мальчика значительно улучшилось, но ему всё ещё требовалось серьёзное лечение: опухоли нарушали работу сердечного ритма. Поэтому врачи провели ещё одну операцию, в ходе которой пациенту имплантировали электрокардиостимулятор.
Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Опухоли являются рабдомиомами —доброкачественными новообразованиями. Ребёнка будут наблюдать в амбулаторном режиме.