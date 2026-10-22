Врач назвал фрукт, который при одном употреблении в день вызовет изменения в организме
Диетолог Дурвал Рибас Фильо рассказал, какие положительные изменения произойдут в организме при ежедневном употреблении одного яблока. Специалист сразу оговорился, что ни один продукт не гарантирует защиту от болезней, однако польза яблок действительно доказана, пишет Terra.
По словам врача, благодаря содержанию клетчатки яблоки нормализуют работу кишечника и продлевают чувство сытости. Кроме того, антиоксиданты в составе фрукта укрепляют сердечно-сосудистую систему и защищают клетки организма.
В числе положительных эффектов диетолог также назвал нормализацию веса, улучшение работы иммунной системы, ускорение заживления ран и повышение выработки коллагена. Фильо рекомендует употреблять яблоки свежими или запечёнными, а от яблочного сока советует отказаться — по его словам, он не столь полезен.
Ранее диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля. Она предупреждает, что есть его следует только на следующий день.
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