Врач назвал фрукт, который при одном употреблении в день вызовет изменения в организме

22 октября 2026, 22:06

Диетолог Фильо: клетчатка в яблоках помогает работе кишечника

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Диетолог Дурвал Рибас Фильо рассказал, какие положительные изменения произойдут в организме при ежедневном употреблении одного яблока. Специалист сразу оговорился, что ни один продукт не гарантирует защиту от болезней, однако польза яблок действительно доказана, пишет Terra.